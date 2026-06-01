Météo. La pluie revient en force, plusieurs jours de précipitations mais en discontinu

Pluie, orages... La météo de la semaine s'annonce agitée et va contraster avec ce que la France a connu ces derniers jours. Heureusement, il ne va pas pleuvoir partout ni en continu. Voici ce qui vous attend.

Dimanche a marqué la fin de la canicule qui a touché le pays la semaine dernière. Ce lundi 1er juin, la France a mieux respiré, elle est restée sous le soleil. Le temps était agréable avec 25 degrés en moyenne. Cela ne va pas durer : ce mardi une perturbation venue de la Manche traverse une bonne partie du pays. Des pluies sont annoncées et elles peuvent tourner à l'orage. Des rafales de vent sont aussi possibles. La côte atlantique pourrait davantage échapper aux orages, alors qu'ils seraient assez violents à l'est. C'est bien ce que prévoit le modèle européen ECMWF.

Ce climat instable fait chuter les températures : elles perdent 5 à 10 degrés par rapport à la veille, selon La Chaine météo. Elles se retrouvent alors globalement 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. Les 20 degrés seront tout juste atteints dans l'ouest, alors qu'à l'est il faut compter quelques degrés supplémentaires. Cela crée un fort contraste après les températures excédentaires rencontrées la semaine dernière, qui pouvaient être par endroits jusqu'à 15 degrés au-dessus des normales de saison.

© La Chaine météo

Mercredi, le temps se calme, mais des pluies résiduelles persistent dans le nord-ouest. Le lendemain, cette perturbation s'étend et touche une grande partie du pays et elle se prolonge vendredi. Les températures pourraient passer légèrement en dessous des normales de saison. Le sud-est gardera des températures agréables, avec plutôt autour de 25 degrés. La Corse échappera d'ailleurs aux perturbations toute la semaine.

Les cumuls de pluie sur la semaine ne devraient pas être catastrophiques, mais les averses pourraient être localement intenses sous les orages. C'est dans le nord-est et en montagne qu'ils seront les plus élevés. Il y a toutefois une bonne nouvelle : une poussée anticyclonique est attendue pour le week-end, pouvant repousser les perturbations. Elle devrait arriver par le sud, ramenant de belles éclaircies samedi, alors que quelques pluies seront encore possibles dans le nord-ouest. Les 25 degrés pourront être de nouveau dépassés dans le sud-est. Dimanche, le soleil pourrait remonter encore un peu sur la France et faire grimper les températures.