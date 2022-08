Crise de l'énergie : Gazprom interrompt ses livraisons en France, des risques pour cet hiver ?

ENERGIE. Les livraisons de gaz russe en France s'arrêteront "complétement" à compter du 1er septembre. De quoi compliquer encore l'approvisionnement en énergie, gaz et électricité, pour cet hiver, de là à craindre une pénurie ? On fait le point.

[Mis à jour le 31 août 2022 à 12h28] C'était annoncé mais Gazprom a confirmé l'arrêt des livraisons de gaz russe à Engie à partir du jeudi 1er septembre 2022. La raison ? Le non-paiement par le groupe français des dernières livraisons effectuées en juillet selon le géant du gaz russe. Un proche du dossier a expliqué, à la décharge d'Engie, au Figaro que "vu que les volumes envoyés par Gazprom ne correspondaient plus au contrat, Engie a décidé d'appliquer les clauses contractuelles : soit demander des pénalités à Gazprom, soit ne payer que les volumes réellement livrés". Il ne faut donc plus compter sur le gaz russe pour préparer les stocks de gaz cet hiver, une nouvelle qui fait craindre le risque de pénurie déjà mentionné par plusieurs membres du gouvernement. Pourtant les livraisons de Gazprom ne représentaient plus que 4% de stocks de gaz français aussi Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, s'est dit "confiante" sur la "possibilité de passer l'hiver sans gaz russe" ce 31 août sur LCI.

L'arrêt des livraisons "ne change pas grand-chose" selon la patronne de la Commission qui s'est étendue sur la diversification de l'approvisionnement en gaz : "On achète du gaz à d'autres pays, comme la Norvège et l'Algérie. On achète aussi du gaz naturel liquéfié" assurant dans la lignée du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, que les stocks de gaz seront remplis à 100% d'ici à la fin de l'été. Une annonce aux allures rassurantes mais qui n'efface pas tous les risques selon un cadre d'Engie qui indique au Parisien que "même si nous avons rempli nos stocks avec plus d'un mois d'avance, ceux-ci n'offrent que l'équivalent de deux mois de notre consommation nationale".

La tension porte aussi sur l'approvisionnement en électricité avec plus de 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt et des barrages hydrauliques dont la production est affectée par la sécheresse et des niveaux d'eau au plus bas. Aussi tout le gouvernement appelle d'une même voix à "économiser l'énergie partout, tout le temps tout de suite" pour reprendre les propos de Bruno Le Maire devant le Medef le 30 août. Reste que si la sobriété énergétique ne suffit pas, des mesures plus contraignantes seront prises à l'égard des entreprises d'abord avec des rationnements. En dernier recours des opérations de délestage - de coupures notamment d'électricité allant d'une demi-heure à deux heures - pourront être organisées et toucher aussi bien les particuliers que les professionnels. Un scénario extrême que l'Etat souhaite éviter.

Sans gaz russe risque-t-on la pénurie ?

Les vannes sont fermées. Gazprom stoppe les livraisons de gaz russe à destination d'Engie à partir du 1er septembre alors que l'approvisionnement en gaz est déjà source d'inquiétudes pour cet hiver. Pourtant, le gaz russe ne représentait plus que 4% de l'approvisionnement de l'énergéticien français, reste que ces livraisons pourraient venir à manquer en cas de grand froid. Le 30 août sur France Inter, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher se voulait rassurante et assurait que pour "un hiver normal, nous avons suffisamment de gaz en quantité" nuançant dans la foulée que des vagues de froid pourraient entrainer "des heures ou des jours de tension" et peut-être des coupures pour les entreprises qui pourraient toutefois compter sur des groupes électrogènes ou des batteries pour pallier les difficultés. D'où l'importance de réduire la consommation d'énergie rapidement et de manière durable selon la ministre car si "nous aurons atteint notre objectif de remplir à 100% nos stocks de gaz d'ici à la fin de l'été" selon Olivier Véran, invité de FranceInfo le 30 août, "ça ne signifie pas qu'on en aura suffisamment" pour tenir tout l'hiver.

Les livraisons de Gazprom encore ralenties et interrompues

Si la France "dépend peu" du gaz russe comme l'assurait Emmanuel Macron le 26 août il n'en reste pas moins que l'approvisionnement en gaz est impacté par l'arrêt des livraisons. Ce 31 août, l'énergéticien russe Gazprom a d'ailleurs annoncé arrêter "complètement" la fourniture de gaz à partir du 1er septembre et "jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons". En cause en litige sur le paiement des livraisons, drastiquement diminuées, de gaz vers la France.

Depuis cet été, seulement 1,5 TWh par mois ont été livrés par Gazprom selon Engie qui indiquait en juillet que la part de gaz russe dans ses stocks est de l'ordre de 4%. Engie assure toutefois avoir mis en place des mesures de secours pour pouvoir poursuivre les livraisons de gaz à ses clients même en cas d'arrêt des livraisons de gaz russe. Le gaz d'Algérie se présente notamment comme une solution mais les éventuelles négociations pour des livraisons de gaz algérien sont un secret jalousement gardé. Reste que le 30 août qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement a jugé "probable" le recours à ce gaz pour assurer l'approvisionnement.

Y a-t-il des problèmes d'approvisionnement en électricité ?

L'approvisionnement et la production d'électricité en quantité suffisante posent aussi question alors que plus la moitié du parc nucléaire français, 32 réacteurs sur 56, est à l'arrêt. Autrefois autosuffisante, la France doit désormais compter sur l'importation d'électricité pour répondre à ses besoins, un problème en temps de crise énergétique. L'urgence est alors à la réduction de la consommation d'énergie pour consommer moins mais sur plus long terme. Là aussi le risque de coupure prolongée est minimisé par le directeur exécutif d'EDF chargé du pôle clients, services et territoires, Marc Benayoun, qui assurait le 26 août que malgré une situation très difficile, il y a de très fortes chances que nous passions l'hiver sans délestage".

Agnès Pannier-Runacher indiquait pourtant le 30 août sur les ondes de France Inter que des coupures d'électricité pourraient survenir auprès des particuliers et des entreprises mais ne durer que "deux heures maximum". Outre les coupures c'est le risque de rationnement de la consommation d'énergie qui guette les entreprises qui seraient "les premières touchées" si nécessaire expliquait Elisabeth Borne le 29 août devant le syndicat des patrons. La ministre de la Transition énergétique exposait d'autres mesures intermédiaires pour permettre des économies d'énergie presque sans s'en rendre compte comme "baisser la tension sur l'ensemble du réseau" en passant de 230 Volts à 220.