Crise de l'énergie : quelles solutions pour éviter les coupures cet hiver ?

ENERGIE. Sobriété énergétique et coopération européenne sont les deux solutions privilégiées par le gouvernement pour surmonter la crise de l'énergie et éviter les coupures de gaz et d'électricité cet hiver.

[Mis à jour le 6 septembre 2022 à 16h48] Pour que la France passe l'hiver sans être privée de gaz ou d'électricité, "la solution est dans nos mains". Emmanuel Macron s'est exprimé depuis le palais de l'Elysée, le lundi 5 septembre, sur la crise énergétique et ses possibles conséquences pour l'hiver. Dans la lignée des annonces gouvernementales de la Première ministre Elisabeth Borne ou de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, le chef de l'Etat a appelé à la mobilisation générale et à la sobriété énergétique. L'objectif avait déjà été posé mais il a été confirmé par Emmanuel Macron : il faut réduire de 10% la consommation d'énergie. Des économies qui sont aussi bien demandées aux entreprises qu'aux ménages et qui doivent passer par la baisse de l'utilisation de la climatisation pour les derniers jours de chaleurs et surtout du chauffage pour les mois qui arrivent. Ces efforts couplés avec une coopération européenne pour organiser des échanges de gaz français contre de l'électricité allemande doivent permettre de passer la saison hivernale sereinement selon le chef de l'Etat qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le chancelier allemand, Olaf Scholz.

Le gouvernement garde le ton grave mais semble confiant sur ses stocks de gaz remplis à 93%. Avec l'objectif d'avoir des stocks complets avant la fin de l'été, la France pourrait être en mesure de troquer cette source d'énergie avec ses proches voisins. Surtout, elle pourrait se passer du gaz russe dans un "scénario de coupure complète" des livraisons par Moscou selon le président de la République. La directrice générale adjointe d'Engie, Catherine MacGregor indiquait déjà le 2 septembre sur RTL que le gaz russe ne représentait plus que 4% du mix énergétique français et n'était plus indispensable ou du moins était devenu remplaçable. Le dernier levier à actionner face à la crise énergétique et la diversification des ressources d'énergie qui doit se faire autant en termes de fournisseurs de gaz qu'en termes de sources d'énergie. Sur ce dernier point, le gouvernement souhaite pouvoir compter sur "plus de renouvelable, de nucléaire et de sobriété".

Quelles solutions pour éviter les pénuries de gaz et d'électricité ?

La première solution sur laquelle le gouvernement mise pour surmonter la crise énergétique est la conscience collective et la mobilisation des Français pour moins consommer de gaz ou d'électricité. Les appels à réduire la température du chauffage se sont multipliés jusqu'au 5 septembre où Emmanuel Macron a demandé à prendre le pallier des 19°C comme référence pour réchauffer les pièces cet hiver. La sobriété énergétique passera surtout par les entreprises, grandes consommatrices d'électricité, dans la mesure où cela n'empêche pas leur bon fonctionnement. Diminuer l'utilisation du chauffage et mettre un terme à l'éclairage nocturne sont des pistes sur lesquelles elles sont invitées à réfléchir et à agir. Les professionnels doivent d'ailleurs rendre leur plan de sobriété personnalisé au gouvernement à la mi-septembre.

La sobriété énergétique porte aussi pour les particuliers sur des écogestes du quotidien pour arrêter le gaspillage énergétique. Aussi EDF a pensé d'autres solutions pour réduire la consommation d'énergie notamment lors des pics de consommation avec des contrats particuliers ou encore le recours au système Ecowatt qui permet de savoir quand il vaut mieux consommer ou au contraire éviter d'utiliser de l'énergie.

Le gouvernement comte sur l'entraide et les échanges européens pour tenir tout l'hiver sans coupure de gaz ou d'électricité, notamment sur un commerce ou plutôt du troc stratégique avec l'Allemagne. Si la France dispose de stocks de gaz confortables, l'approvisionnement en électricité est plus tendu tandis que de l'autre côté du Rhin la production d'électricité est bien suffisante quand le gaz manque. Selon le schéma présenté par Emmanuel Macron et Agnès Pannier-Runacher les deux pays pourraient s'organiser pour se fournir mutuellement de l'énergie.

La coopération européenne en matière d'énergie s'organiserait à d'autres égards notamment, c'est une idée du chef de l'Etat, sur l'achat commun de gaz pour les pays européens permettant ainsi de payer moins cher l'approvisionnement en énergie. Toujours sur le coût de l'énergie et du gaz, le gouvernement s'est dit favorable au plafonnement du prix du gaz russe, reprenant une proposition du Premier ministre italien, Mario Draghi.

La crise énergétique pourrait être symptomatique du manque de diversité dans l'approvisionnement en énergie de la France. Multiplier les fournisseurs et les sources d'énergie serait selon le gouvernement un moyen d'échapper aux risques de pénurie. La diversification énergétique est donc un domaine sur lequel la France entend passer la seconde en multipliant ses fournisseurs de gaz pour ne plus compter que sur le russe Gazprom. Des pays comme la Norvège et l'Algérie ont été approchés. Il est aussi question de diversifier les ressources pour inclure plus d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire dans le mix énergétique français.

La France aura-t-elle assez de gaz pour tenir l'hiver ?

"A priori on ne manquera pas de gaz cet hiver", selon la directrice générale d'Engie, Catherine Mac Gregor invitée sur RTL le 2 septembre. Une déclaration confirmée à plusieurs reprises par les membres du gouvernement jusqu'à Emmanuel Macron le 5 septembre au sortir d'un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Tous s'appuient sur l'excellent taux de remplissage des stocks de gaz qui seront pleins à 100% avant l'hiver qui permettra si les livraisons prévues sont honorées durant toute la saison d'avoir "suffisamment de gaz" pour tenir un hiver normal. L'affaire sera plus difficile en cas de vagues de froid importantes ou répétées. Le ton du confiant du gouvernement s'il est confiant au sujet de la crise énergétique reste vigilant et l'appel à la sobriété énergétique est de mise car ce sont en partie les économies réalisées en amont qui seront déterminantes pour éviter d'éventuelles coupures de gaz ou des coupures de courant.

Les livraisons de Gazprom interrompues

Gazprom a fermé les vannes. Le 1er septembre, le géant russe a décidé de "complétement" arrêter ses livraisons à destination d'Engie "jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons" à cause d'un litige contractuel selon le Figaro. A cause de livraisons amoindries, la société française n'aurait payer que les quantités de gaz reçues plutôt que l'intégralité de la commande. Pourtant la ministre de la Transition énergétique a décrit les livraisons de gaz russe "au plus bas mais pas à l'arrêt". Quand bien même les livraisons de Gazprom reprendraient, celles-ci ne représente plus que 4% des stocks d'Engie et l'énergéticien français assure avoir mis en place des mesures de secours pour pouvoir poursuivre les livraisons de gaz à ses clients même en cas d'arrêt des livraisons de gaz russe.

Y a-t-il des problèmes d'approvisionnement en électricité ?

Du côté de l'électricité, l'approvisionnement de la France a été mis à mal par l'arrêt de plus de la moitié du parc nucléaire : 32 réacteurs sur 56. Mais en vue de l'hiver et de la crise énergétique, EDF a promis de redémarrer l'ensemble de ses réacteurs avant la saison hivernale. A noter que 20 engins sont à l'arrêt pour maintenance comme le prévoyait le calendrier 2022 et que 12 autres ont dû être stoppés à cause de problèmes de corrosion. La remise en route de l'ensemble du parc nucléaire présente déjà une bonne nouvelle mais l'importation d'électricité de nos voisins européens, notamment de l'Allemagne, sera certainement nécessaire. Une hypothèse déjà prévue par le gouvernement dans le cadre de la solidarité européenne évoquée par Agnès Pannier-Runacher et Emmanuel Macron.

A quatre mois de l'hiver, le gouvernement et EDF semblent penser que des coupures de courant sont peu probables cet hiver mais qu'elles restent une possibilité à ne pas écarter en cas de problème d'approvisionnement ou d'hiver trop rude. Dans le pire des scénarios, des coupures d'électricité pourraient toucher particuliers et professionnels lors de délestages tournants, c'est-à-dire des coupures de deux heures maximum organisées selon un roulement sur différentes zones géographiques. A noter que les établissements ou les domiciles où une coupure de courant est trop dangereuse comme les hôpitaux seront épargnés par les opérations de délestage. Outre les coupures, le gouvernement pourrait décider de diminuer la tension de l'ensemble de réseau électrique en la faisant passer de 230 à 220 Volts. Cela aurait pour conséquence d'économiser de l'énergie en diminuant l'éclairage des pièces, la qualité du wifi ou de ralentir le chargement des appareils électroniques.