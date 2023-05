Eau du robinet ou eau en bouteille ? On sait enfin celle qu'il faut privilégier

Le choix de votre eau n'est pas évident. Les grandes surfaces proposent une grande variété de marques différentes et l'eau du robinet est souvent suspectée sur sa qualité. Pourtant, celle-ci présente de nombreux avantages.

Chaque année, l'institut Nielsen dévoile le produit de l'année le plus vendu dans les grandes surfaces. Grâce à l'étude des volumes de ventes des produits et des chiffres d'affaires, ce panéliste peut classer les produits préférés des Français. Si la bouteille de Ricard a longtemps trusté la plus haute marche du podium, l'année 2023 apporte de la nouveauté : c'est le pack de six bouteilles de Cristalline qui est le plus plébiscité en France. La troisième marche est occupée par le pack de Coca-Cola.

Les Français sont donc de très grands consommateurs d'eau en bouteille, une habitude très ancrée qui mérite toutefois réflexion. Il apparaît désormais que le lobbying des nombreuses marques d'eaux françaises a eu une incidence pour convaincre d'une potentielle meilleure qualité dans l'eau embouteillée, comme le démontre un récent rapport de l'ONU sur l'industrie mondiale de l'eau en bouteille.

Il est préférable pour la santé, l'environnement et le pouvoir d'achat de boire l'eau du robinet

Pourtant, aucune étude ne démontre que les bouteilles présentent une qualité supérieure à celle du robinet. Ce qui les distingue ? Une demie goutte de chlore par litre d'eau du robinet pour s'assurer de sa qualité microbiologique selon le Centre d'information sur l'eau. Le goût chloré du robinet est souvent pointé du doigt : pour s'en débarrasser, il suffit de laisser l'eau respirer dans un frigo quelques heures avant de la consommer.

Au niveau de la qualité, les deux eaux sont au même niveau. Les exigences françaises en matière de réglementation sont équivalentes pour ces eaux. Attention toutefois pour les nourrissons et les personnes vulnérables : ces catégories ne peuvent consommer que des eaux faiblement minéralisées… comme l'eau du robinet par exemple. Pour éviter le piège, il suffit de se référer à l'emballage. Passé les 1000 mg par litre de résidus de sels minéraux, l'eau est considérée comme fortement minéralisée.

Des microplastiques dans le sang

Les déchets du plastique sont dangereux pour la santé et pour l'environnement. Le plastique des bouteilles d'eau est fabriqué à partir de composés chimiques qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le corps humain, de plus en plus d'études démontrent que les microplastiques peuvent être ingérés depuis ces bouteilles d'eau. Celle parue dans Environnement International en 2022 le met bien en avant : des scientifiques ont retrouvé des microplastiques dans le sang humain. La moitié des échantillons contenant une particule présente dans la composition des bouteilles plastiques.

Par ailleurs, et c'est à noter, choisir la bouteille vous coûtera au minimum 100 fois plus chère (et jusqu'à 300 fois selon les marques) que de vous servir à votre robinet. Celle du robinet coûte en moyenne 0,3 centimes d'euro le litre en France contre 30 centimes pour les bouteilles en moyenne. Question saveur, il y a les amateurs convaincus d'eau en bouteille, mais c'est très subjectif. Le Parisien a fait déguster à l'aveugle quatre eaux à une grande experte mondiale du thé : aussi surprenant que cela peut l'être, c'est l'eau du robinet qui a remporté le classement devant la Volvic, la Cristaline puis l'Hépar désavantagée par son fort taux de sels minéraux.

Les partisans de l'eau en bouteille ciblent également la présence de calcaire dans les robinets. Mais dissout dans l'eau, le calcaire permet de fournir calcium et magnésium qui sont bénéfiques pour la santé ; pour la croissance et le squelette notamment. L'eau du robinet peut ainsi vous fournir 15 à 20% de vos besoins journaliers en calcium et magnésium. Attention toutefois à l'entretien de votre machine à laver qui n'aimera pas un éventuel surplus de calcaire.

En France, 98% de la population a consommé une eau de très bonne qualité microbiologique toute l'année en 2020 selon le Point. Pour vérifier la qualité de l'eau de votre commune, le ministère de la Santé publie ses résultats ici.