La carte des communes envahies par le moustique tigre a été revue, de plus en plus de villes "colonisées"

Le moustique tigre est désormais présent dans de nombreuses communes de France. Une nouvelle carte des autorités permet de savoir si votre département, votre commune ou votre quartier est envahi par cette espèce invasive.

Les Français sont de plus en plus sensibilisés à la menace que représente le moustique tigre dans l'Hexagone. Depuis quelques années, les experts et les autorités alertent et demandent aux citoyens de signaler la présence de ce moustique dans leur logement ou dans leur jardin. Reconnaissable à ses rayures blanches caractéristiques, il est pourtant difficile à détecter avec certitude, si bien qu'une carte des départements et des communes touchées peut s'avérer utile.

Pour savoir où il est présent, les autorités ont mis en ligne une carte de présence du moustique tigre sur le territoire français. L'insecte est déjà implanté dans 71 départements de France et continue sa progression. On comptait par exemple un seul département touché (les Alpes-Maritimes) en 2004 et 18 "seulement" il y a dix ans, en 2013.

Dans les derniers relevés, on compte plusieurs nouvelles implantations en Bretagne et particulièrement en Ille-et-Vilaine, où une commune (Domagné) est déjà considérée comme "colonisée", faisant passer le département dans le rouge. L'Allier, la Haute-Loire et le Loir-et-Cher s'ajoutent également cette année aux nouveaux départements touchés.

© Anses

"Une fois installé dans une commune ou un département, il est pratiquement impossible de s'en débarrasser", fait savoir l'Anses sur son site dédié au moustique. Or sur les 71 départements concernés, 13 sont dorénavant considérés comme "fortement colonisés", c'est à dire où au moins "40% des communes du département" sont envahies. Il s'agit du Lot et Garonne, du Tarn-et-Garonne, des Pyrénées orientales, de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, du Rhône, de la Corse de Paris et des Hauts-de-Seine.

Une autre carte, qui a bénéficié d'une mise à jour plus récente, propose des données par commune. Cette carte, rendue publique le 8 septembre, permet notamment d'identifier l'ensemble des communes de France "colonisées", jusqu'au moindre quartier. Les services de l'Anses ont même déployé un moteur de recherche pour que tout un chacun puisse savoir si le moustique tigre a envahi son lieu de vie, grâce à un important travail d'actualisation.

© Anses

Le petit insecte peut générer de vraies nuisances, compte tenu de sa capacité à transmettre dans certains cas le zika, la dengue ou le chikungunya.

Si vous vivez dans une commune touchée par la colonisation du moustique tigre, vous êtes invité à prendre de bonnes habitudes pour lutter contre sa prolifération. Quelques conseils sont donnés par l'ANSES :

Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement (au moins une fois par semaine) ou supprimez-lez

Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis retournez-les, ou mettez-les à l'abri de la pluie.

Bidons de récupération d'eau : recouvrez-les à l'aide d'un filet moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques ne pourront pas accéder à l'eau.

Bassin d'agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les larves.

Le ministère de la Santé insiste également sur la nécessité de se protéger contre les piqûres de moustiques. Pensez donc en cas de présence de moustiques à porter des vêtements longs et amples, à aménager votre l'habitat (moustiquaires aux fenêtres…), à utilisation des produits répulsifs : l'utilisation de répulsifs cutanés reste l'option la plus efficace, selon l'Anses, qui précise : "Parmi les différents produits proposés sur le marché, tous ne sont pas d'une efficacité optimale. Les autorités recommandent l'utilisation des produits dont l'efficacité est reconnue. Il existe toutefois des précautions d'emploi pour certains publics sensibles (nourrissons et femmes enceintes notamment)".