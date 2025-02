Méfiez-vous si vous partez en vacances au ski, ce jour est le plus dangereux sur les pistes

Les vacances d'hiver approchent. Si vous vous rendez sur les pistes de ski, vous devriez faire particulièrement attention à cette journée.

Les stations de ski ont déjà repris du service, mais elles attendent avec impatience les vacances scolaires. La zone B commencera ses congés le 8 février et la zone A les terminera le 9 mars. Selon une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui a interrogé un panel représentatif de 3000 Français, seulement 9% sont partis à la montagne, au moins quatre nuit consécutives, à l'hiver 2023. Parmi ces vacanciers, tous ne skient pas. 4% des Français avaient déclaré avoir pratiqué le ski alpin au cours des 12 derniers mois et 2% le ski de fond.

Il faut dire qu'en plus d'un budget conséquent, les Français qui enchainent les descentes pendant plusieurs jours d'affilée doivent bien gérer leur forme physique. Ce sport peut rapidement provoquer des courbatures, notamment au niveau des mollets et des cuisses. Entre la vitesse et les pistes trop peuplées, un incident peut vite arriver. Il faut donc toujours rester attentif. Selon l'association Médecins de Montagne, les entorses et les fractures représentent près de 60% des lésions liées aux accidents de sports d'hiver.

Souvent, le premier jour, la joie d'être arrivé et en vacances pousse à s'amuser sur les pistes et donc à beaucoup solliciter ses muscles et ses articulations. C'est alors que vient le matin du deuxième jour où les efforts de la veille et le manque d'entrainement pour les moins sportifs se font ressentir. Ce "syndrome du deuxième jour" en fait la journée la plus dangereuse sur les pistes. La plupart des locations débutant le samedi pendant les vacances scolaires, et la pratique du ski le dimanche, c'est donc le lundi qui serait le plus à risque avec une attention réduite et un contrôle des mouvements moins précis. Les muscles ont alors tendance à se raidir et la probabilité de chute est ainsi plus importante, tout comme celle d'avoir un accident.

Pour éviter ce phénomène, il est préférable de se ménager le premier jour, en reprenant doucement et en se lançant sur des pistes accessibles, comme le recommande l'association des Médecins de Montagne. Si l'erreur est déjà commise, il faut se modérer sur la deuxième journée et rentrer plus tôt.

Il est aussi conseillé de bien s'échauffer chaque matin avant d'enfiler ses skis et de boire assez d'eau tout au long de la journée. Une fois de retour au logement, un temps de repos est nécessaire, avec les jambes allongées et légèrement relevées. Un petit massage des mollets peut aussi aider tout comme un bon bain chaud. Idéalement, une préparation physique doit être entamée en prévision du voyage à la montagne, environ deux mois avant.