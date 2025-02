Les oreillers ne doivent pas être lavés tous les mois ou tous les 6 mois : voici le moment exact selon les experts

Laver régulièrement ses oreillers est essentiel pour garantir une bonne hygiène, limiter les allergies et mieux dormir. Mais tous les combien de temps faut-il les laver ?

Changer ses draps, faire son lit... Ce sont des gestes bien ancrés dans la routine des Français pour une maison propre et saine. Il n'y a rien de mieux pour se sentir bien et bien dormir que des draps propres et un lit bien fait. Mais pensez-vous à laver votre couette et vos oreillers régulièrement ? Cette question peut sembler anodine, mais beaucoup de gens se demandent à quelle fréquence il faut le faire. Alors que certains le font tous les mois, d'autres estiment que le faire tous les 6 mois ou une fois par an est suffisant. Qui a raison ?

Les experts sont formels, il faut laver ses oreillers bien plus souvent pour garder une literie saine. Dormir sur des oreillers sales est potentiellement dangereux pour la santé. Ils accumulent la poussière, les acariens, le pollen et d'autres allergènes qui peuvent causer des réactions allergiques, des éternuements ou des problèmes respiratoires.

© MahmudulHassan - stock.adobe.com

Aussi, avec la transpiration et l'humidité, les oreillers deviennent un terrain propice au développement de bactéries et de moisissures, ce qui peut affecter la santé de la peau et des voies respiratoires. Enfin, chaque nuit, nous transpirons et notre peau libère du sébum, qui s'infiltrent dans l'oreiller, provoquant des taches et des odeurs désagréables. Cela peut aussi favoriser l'apparition de boutons et d'irritations cutanées.

Un lavage régulier permet d'éviter tous ces problèmes, mais aussi de maintenir la fraîcheur et le gonflant de l'oreiller, évitant ainsi qu'il ne devienne trop plat ou inconfortable avec le temps. Alors quand devez-vous laver vos oreillers ? Et comment le faire ? Il est recommandé de laver les oreillers tous les 3 à 6 mois, voire plus souvent (tous les 2 ou 3 mois) si vous transpirez beaucoup ou si vous êtes sujet aux allergies.

La plupart des oreillers en synthétique ou en plumes peuvent être lavés en machine à 40-60°C avec une lessive douce. Si vos oreillers sont très sales avec des taches, vous pouvez faire un pré-lavage avant le passage en machine. Remplissez une baignoire d'eau tiède ou chaude et ajoutez une tasse de bicarbonate de soude et 1/2 tasse de lessive. Mélangez bien. Plongez les oreillers dans la solution et laissez-les tremper pendant 2 heures. Rincez les oreillers et passez-les en machine.

Dans la machine, évitez de mettre de l'adoucissant. Remplacez-le par 100 ml de vinaigre blanc directement dans la machine à laver pour aider à garder la garniture moelleuse. Pour le séchage, le mieux est à l'air libre si le temps le permet, mais à l'abri de la lumière directe du soleil, qui pourrait endommager le garnissage. Si vous disposez d'un sèche-linge, choisissez un programme doux et ajoutez des balles de tennis pour que l'oreiller reste gonflé même pendant le séchage. Attendez que les oreillers soient complètement secs avant de les utiliser de nouveau pour éviter l'humidité et la moisissure.