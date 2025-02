Cet objet déposé dans votre boîte aux lettres en ce moment même doit être vite retiré, il pourrait vous coûter cher

A l'approche des vacances scolaires, il faut se méfier si vous retrouvez cet objet banal dans votre boîte aux lettres.

Les vacances scolaires approchent et une partie des Français vont quitter leur domicile pour quelques jours de repos. Mais d'autres vont avoir plus de travail, et pas toujours pour le meilleur. Les périodes de départs en vacances sont en effet le moment préféré des cambrioleurs. En 2023, 219 898 cambriolages ont été enregistrés en France par la police, selon les données du service statistique du ministère de la Sécurité intérieure (SSMSI). Et ils ont été plus nombreux en décembre, août et novembre, soit pendant des périodes de vacances scolaires. Rien qu'en février 2023, 16 648 cambriolages ont aussi été dénombrés.

Les cambrioleurs développent des techniques de plus en plus élaborées pour savoir si vous êtes chez vous pendant cette période de congés. L'une d'entre elles sévit ces derniers temps, elle est très simple et peut donc se révéler dangereusement efficace. Les malfaiteurs se servent de votre boîte aux lettres. Ils y glissent un petit objet qui peut leur indiquer votre absence. Cette technique a notamment été récemment observée dans le Finistère, en Pays-de-la-Loire ou encore en Haute-Garonne. Elle semble progressivement toucher une bonne partie de l'Hexagone.

Cet objet, c'est une simple feuille blanche A4 vierge. Les malfaiteurs la laissent légèrement dépasser mais pour qu'elle ne soit pas trop visible, elle est souvent glissée à la base de la boîte aux lettres plutôt que dans la fente. Si elle reste en place plusieurs jours, alors ils devinent que vous n'êtes pas chez vous, sauf si évidemment vous ne relevez pas souvent votre courrier. Les malfaiteurs peuvent alors identifier les cibles potentielles pour un cambriolage, sans se faire repérer.

Pour vous prémunir de ce risque, il est important de vérifier régulièrement votre boite aux lettres et d'enlever tout ce qui pourrait vous paraître suspect. En cas de découverte d'une telle feuille blanche, contactez la police pour les prévenir que des cambrioleurs pourraient roder dans votre quartier. Si vous vous absentez, l'idéal est de demander à un voisin de confiance ou à un proche de relever votre courrier. Vous pouvez également vous inscrire au dispositif "Opération tranquillité vacances". Ce procédé se fait auprès d'un commissariat ou sur le site gouvernemental dédié et permet que des patrouilles passent aux abords de votre domicile et vous préviennent en cas d'anomalies.