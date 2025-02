Ces 3 tâches ménagères peuvent être confiées à un enfant dès 4 ans, elles le rendront très débrouillard

Confier des tâches à son enfant dès le plus jeune âge serait très bénéfique pour lui. Voici celles qu'il faudrait privilégier selon son âge.

Même s'ils sont jeunes, les enfants peuvent progressivement accomplir des petites tâches du quotidien leur permettant de devenir indépendants et débrouillards. Selon une étude publiée dans le Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, qui s'est concentrée sur 10 000 enfants sur quatre ans, ceux qui participent aux tâches dès leur plus jeune âge, notamment à partir de l'entrée en maternelle, développeraient de meilleures capacités à l'école ainsi que des relations plus positives avec les autres enfants que ceux qui ne le font pas. Leur attribuer des responsabilités leur permet aussi de prendre confiance en eux et de se sentir importants.

"Donner plus de tâches à nos enfants les aide non seulement à devenir responsables, mais cela leur enseigne des compétences utiles lorsqu'ils sont seuls", a assuré à CNBC Margaret Machol Bisnow, auteur de Élever un entrepreneur : comment aider vos enfants à réaliser leur rêve, publié chez BookBaby.

Il faut bien présenter ces tâches comme une attribution, une aide et non une punition. Etablir une routine régulière avec des consignes claires peut très bien fonctionner pour motiver l'enfant, tout comme le féliciter lorsqu'il réussit. Si le petit a du mal à accepter de participer, il est possible d'essayer de présenter ces corvées de façon plus ludique.

D'après l'American accademy of child ans adolescent psychiatry, la clé de la réussite est surtout d'y aller progressivement et d'adapter les responsabilités à leur âge et leurs capacités. A partir de 2 ou 3 ans, les premières tâches peuvent être confiées comme ranger ses jouets ou essayer de s'habiller tout seul.

Trois tâches rendent particulièrement débrouillards les enfants, dès qu'ils sont âgés de quatre à cinq ans. Ils sont en effet capables de faire leur lit du mieux possible et d'aider à débarrasser la table. Pour les familles qui ont des animaux de compagnie, demander aux enfants de les nourrir est aussi une bonne idée qui est dans leurs cordes. Ces trois activités les rendent particulièrement autonomes, selon les experts.

A partir de 6 ans, une étape supérieure est franchie avec des corvées liées à la propreté comme essuyer la table ou ranger ses vêtements propres. Après 8 ans, les tâches peuvent se tourner vers la cuisine, notamment avec l'initiation à la préparation de gâteaux ou du petit-déjeuner ou encore en composant leur goûter pour l'école.

Après 12 ans, les enfants atteignent le seuil d'une plus grande autonomie et entrent dans l'adolescence : ils peuvent ainsi s'occuper de leurs petits frères et sœurs ou encore aider leurs parents pour de plus grandes obligations comme pour les courses, par exemple.