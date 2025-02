Des revenus opulents, des placements malins... Le train de vie très confortable de Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy bénéficie d'une confortable retraite ainsi que d'un patrimoine bien garni.

Condamné définitivement le 18 décembre dernier à un an de prison ferme aménagée sous bracelet électronique dans l'affaire Bismuth, pour "corruption de magistrat et trafic d'influence", Nicolas Sarkozy reçoit pour ses anciennes fonctions des revenus qui sont régulièrement pointés du doigt, surtout lorsque les pouvoirs publics appellent les Français à se serrer la ceinture.

En tant qu'ancien président de la République (2007-2012), Nicolas Sarkozy perçoit une pension annuelle "d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire" qui s'élève à environ 5 200 euros nets (6 200 euros bruts) chaque mois. Ce montant s'applique quelque soit le nombre de mandats effectués. La dotation est versée au départ de l'Elysée, soit depuis l'âge de 57 ans dans le cas de Nicolas Sarkozy.

Cette dotation est cumulative avec celle d'ancien député. Grâce à chacun de ses mandats de député des Hauts-de-Seine et député européen, Nicolas Sarkozy cumulerait 6 900 euros bruts supplémentaires chaque mois, selon les calculs de Capital. Il est en revanche plus compliqué d'évaluer le montant de la pension de retraite de Nicolas Sarkozy pour son mandat de maire de Neuilly-sur-Seine, dix-neuf ans durant, du 29 avril 1983 au 19 juin 2002. Une fonction qui - de facto - gonfle le montant total sa retraite, qui tourne déjà aux alentours de 11 400 euros net, au minimum.

Mais il y a aussi en plus ses revenus d'activité, comme ses honoraire d'avocats ou encore ses cachets de conférencier. Selon des informations de L'Obs, Nicolas Sarkozy effectuerait depuis la fin de son mandat de président, plusieurs conférences par an qui lui rapporteraient chacune près de 100 000 euros. Il en effectuait une dizaine par an en 2020. Son livre "Le temps des tempêtes", vendu à plus de 250 000 exemplaires, lui aurait également rapporté entre 400 000 et 600 000 euros de droits d'auteur.

D'après Wansquare, en 2018, Nicolas Sarkozy aurait aussi touché 79 563 euros, via son poste d'administrateur et président du comité de la stratégie internationale d'Accord Hotels, le géant hôtelier. Une somme qui correspond à des jetons de présence, car l'ancien président a assisté à 83% des réunions organisées cette année là. En 2017, il avait même empoché la somme de 86 355 euros, car présent lors de 93% des réunions du conseil d'administration.

Pour rappel, chaque ex-président de la République peut, s'il le souhaite, conserver jusqu'à la fin de ses jours un garde du corps ainsi qu'une voiture et un bureau dédié à son secrétariat. Des frais de fonctionnement, de loyers, sont facturés chaque année par les présidents, qui sont remboursés en argent public, dans le cadre de la loi.

En 2012, le magazine Challenges affirmait que Nicolas Sarkozy disposait d'un patrimoine de 2,7 millions d'euros, soit 650 000 euros de plus que lorsque ce dernier avait été élu président de la République en 2007. Son patrimoine personnel avait même grimpé de 30% en l'espace de cinq ans, en 2017. Celui-ci était essentiellement composé à cette date de contrats d'assurance-vie (2,58 millions d'euros dont 2,3 millions auprès de la banque HSBC). Il comprenait également des collections (autographes, montres, statuettes) pour un montant autour de 100 000 euros.

Dans sa déclaration vieille de 12 ans, l'ex-chef de l'Etat mentionnait aussi la part de 34% qu'il détenait dans la société d'avocat CSC, sans donner de valeur précise. Il assurait ne disposer d'aucun bien immobilier et aucun placement en action.