Un week-end y coûte moins de 300 euros - c'est l'une des plus belles villes d'Europe mais personne ne pense à la visiter

Cette ville se situe à seulement trois heures de Paris. En plus d'être très abordable, elle est connue pour son centre médiéval incroyablement bien préservé et ses paysages à couper le souffle.

Vous êtes déjà en train de planifier vos voyages pour les nombreux ponts du mois de mai, mais vous voulez à tout prix éviter la foule de Barcelone ou Rome ? Heureusement pour vous, il existe de nombreuses autres villes européennes, tout aussi belles, mais bien plus calmes et généralement moins chères.

La plupart des villes européennes qui méritent d'être reconnues pour leur richesse se trouve au nord de l'Europe. L'une d'entre elles a d'ailleurs souvent été classée parmi les plus belles du continent. Située au bord de la mer Baltique, elle propose des plages immaculées de plusieurs kilomètres de long, des randonnées exceptionnelles, mais aussi un magnifique mélange des cultures protestante et orthodoxe.

Si vous voyagez jusqu'à Tallinn, la capitale de l'Estonie, commencez par aller découvrir son centre historique médiéval, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, qui est l'un des mieux préservés du monde. Prenez le temps de vous balader au gré des ruelles pavées, des bâtiments colorés et des 2 kilomètres de remparts datant de 1265. Vous ne pouvez pas visiter Tallinn sans passer par la cathédrale orthodoxe de Saint Alexander Nevsky. Cette dernière a été construite de 1895 à 1900, alors que l'Estonie était sous domination russe.

La cathédrale de Saint Alexander Nevsky © Adobe Stock

Pour dormir, choisissez les maisons colorées de Kalamaja et Telliskivi. Auparavant habités par les pêcheurs, ces deux quartiers de maisons colorées en bois sont désormais très prisés des artistes. Même si les prix varient en fonction de la période de l'année, il est possible de trouver des logements pour 50 à 100 euros la nuit dans ces quartiers.

Après avoir découvert l'architecture de Tallinn, partez admirer ses paysages impressionnants. De nombreux sentiers paisibles et accessibles à tous les niveaux partent de la ville. Forêts de pins, passerelles en bois, étangs, palais historiques, ces balades vous permettront de comprendre toute la beauté de la région.

Même si Tallinn est généralement peu victime du tourisme de masse, il est recommandé de s'y rendre entre avril et juin. C'est à cette période que vous pourrez bénéficier de la météo la plus clémente. Vous pouvez espérer des températures allant de 15 à 25 degrés durant ces trois mois. Juillet, août et octobre sont les mois les plus pluvieux. Malheureusement, seuls les plus téméraires pourront profiter d'un petit bain dans la mer Baltique puisque la température de l'eau à Tallinn varie entre zéro en hiver et 19 °C au maximum au mois d'août ! Il faudra donc se montrer prudent au moment de faire sa valise...