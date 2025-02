Résultat du Super Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 14 février 2025, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ met 13 millions d'euros en jeu pour le tirage du Super Loto du vendredi 14 février 2025. Les résultats sont attendus plus tard dans la soirée.

Pour la fête des amoureux, la Française des jeux a préparé un tirage spécial. Un jackpot de 13 millions d'euros minimum pourrait être remporté ce vendredi 14 février 2025 à l'occasion du Super Loto. Pourquoi minimum ? Le site de l'entreprise l'explique ainsi : "Si le tirage précédant le Super Loto est au moins égal à 12 M€, et n'est pas remporté, alors le jackpot du Super Loto du vendredi 13 sera de 18M€, soit 5M€ de plus !" Pas mal, non ? Mais comme le tirage de mercredi était de 2 millions d'euros, pas d'augmentation de cagnotte cette fois-ci. Il vous reste encore du temps pour jouer et tenter de gagner le jackpot - et pourquoi pas faire plaisir à votre moitié. Les résultats seront disponibles ci-dessous dès qu'ils seront mis en ligne par la FDJ.

Comment jouer ? Pour chaque cagnotte mise en jeu par la FDJ, vous avez jusqu'à 20 h 15 pour vous rendre dans le buraliste le plus proche et jouer - ou directement sur le site de la FDJ. Pour remporter la mise, il faut dans la grille choisir les cinq bons numéros parmi les quarante possibles, ainsi que le numéro chance. Ce qui n'est pas une mince affaire : les probabilités sont de 0,000 005 %, ce qui signifie que chaque grille a une chance sur 19 068 840 de correspondre à la combinaison gagnante. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que le jackpot à décrocher. Il est également possible de remporter des petits gains, allant de 2,20 euros à plusieurs milliers d'euros. La FDJ précise qu'il y a une chance sur six de remporter un petit quelque chose.