Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 18 février 2025, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Après l'euphorie de vendredi dernier, le tirage Euromillions de ce jour s'annonce moins enthousiasmant. Les résultats Euromillions seront dévoilés ici même vers 21h30.

Loin de l'euphorie de vendredi dernier, le tirage Euromillions de ce mardi 18 février 2025 propose 17 millions d'euros. C'est la cagnotte minimale qui puisse être mise en jeu. Et pour cause, un heureux participant est parvenu à parier sur tous les résultats Euromillions vendredi dernier, empochant au passage la coquette somme de 78 450 739 euros. Ce jour-là, il fallait avoir coché les chiffres 4, 14, 31, 36, 38 et les numéros étoile 3 et 10 pour devenir millionnaire. Des chiffres qui pourraient encore faire leur petit effet ce mardi ou, au contraire, ne plus sortir pendant de longs mois... Au hasard, gardons à l'esprit qu'il n'y a pas vraiment de règle. Une seule certitude, les résultats seront dévoilés ici même vers 21h30 :

Pour les amateurs de belles cagnottes, sachez que demain, mercredi 19 février, la Française des jeux proposera pas moins de 16 millions d'euros au tirage du Loto. Un gros lot digne d'un tirage Euromillions, mais en ne pariant que sur une combinaison, un joueur aura sept fois plus de chance de l'emporter qu'à l'Euromillions. Avec plus de 139 millions de combinaisons possibles à l'Euromillions, contre plus de 19 millions au Loto, le calcul est vite fait !

Mais au fait, pourquoi la FDJ propose-t-elle une si belle cagnotte en plein milieu de la semaine ? Il s'agit du jackpot de 13 millions d'euros mis en jeu vendredi, à l'occasion de la Saint-Valentin. Faute d'avoir trouvé preneur, le gros lot est inlassablement remis en jeu, tirage après tirage. Et à chaque fois, il est agrémenté d'un million d'euros supplémentaire, de quoi enfler rapidement.