Cette habitude avec les enfants en supermarché est à éviter, elle cache des risques méconnus

Il n'est pas rare de voir des enfants dans les supermarchés. Pourtant, un choix récurrent des parents pendant leurs courses les expose à des dangers insoupçonnés.

Parfois, on n'a pas le choix de faire les courses avec ses enfants. Selon l'étude de Nova Child – Enfant et Distribution sortie en 2017, dans 62% des cas, les enfants accompagnent régulièrement leurs parents au supermarché. Pourtant, ce n'est pas évident à gérer : il ne faut pas qu'ils courent partout, touchent à tout et ils doivent souvent faire preuve de patience.

Leur comportement peut même pousser les parents à faire demi-tour. L'étude atteste qu'un tiers des parents sont déjà sortis d'un magasin à cause de leur enfant, que ce soit à cause d'une crise (47%), d'une envie d'aller aux toilettes (40%) ou d'une trop forte affluence (32%).

Pour réussir à les tenir en place ou à les occuper, de nombreux supermarchés proposent des caddies taille enfant ou encore des voiturettes qui s'accrochent sur le caddie. La solution la plus souvent utilisée reste de les placer dans le siège du caddie. Cette balade en hauteur leur convient souvent plutôt bien. Pour y installer un enfant, il doit être capable de tenir son dos et sa tête droits, pour bien maintenir la position assise sans aide. Cela survient souvent à partir de 6 ou 7 mois, mais il est préférable d'attendre qu'il ait entre 9 et 12 mois pour qu'il soit bien stable. Ensuite, quand il grandit, il faut respecter la charge maximale du siège qui doit être indiquée sur l'assise.

Pourtant ce choix n'est pas forcément le meilleur. Si l'enfant se lasse, il va avoir tendance à bouger ou à s'affaisser et donc à prendre une mauvaise posture. Un faux mouvement peut également lui faire perdre l'équilibre et basculer. Le risque de traumatisme crânien n'est pas exclu lors d'une telle chute. Une étude des chercheurs du Center for Injury Research and Policy de Columbus (Ohio) de 2013 avait répertorié que 530 494 enfants de moins de 15 ans avaient été soignés entre 1990 et 2011 dans les services d'urgence des États-Unis pour des blessures liées à des caddies, soit une moyenne de 24 113 enfants par an. Dans 78% des cas, ils se sont blessés à la tête. Il faut donc s'assurer que l'enfant soit bien installé et toujours l'avoir sous surveillance.

Un autre risque plus fréquent et qui peut toucher tous les enfants installés ainsi est de récupérer des microbes. La barre qu'ils agrippent est un véritable repaire de bactéries, étant manipulée toute la journée par des dizaines de clients. Les enfants portent, en plus, rapidement leurs mains à leur bouche. "Dans la plupart des cas, on a retrouvé des bactéries fécales, comme l'Escherichia coli qui peut être responsable de gastro-entérite, voire de septicémie chez les enfants", assure dans une vidéo un cardiologue connu sous le pseudonyme @drtik_tok sur les réseaux sociaux. Le bon réflexe est donc de nettoyer la barre avant d'installer le petit, avec une lingette par exemple.