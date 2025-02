Météo : les températures montent en flèche, des journées printanières annoncées

De belles journées ensoleillées et douces sont annoncées pour ce début mars. Des bonds de températures pendant la journée sont attendus.

Ce samedi 1er mars va marquer le début du printemps météorologique, soit 20 jours avant la définition calendaire. Cette période se caractérise par le réveil de la nature et les jours qui s'allongent. En cette fin d'hiver météorologique, les températures rejoignent les moyennes de saison. Après un milieu de semaine assez perturbé, le temps s'améliore avec le retour de l'anticyclone. Il redevient calme, voire ensoleillé mais il fera un peu froid, notamment dans la moitié nord ce week-end. L'instabilité se limite aux Alpes du sud et à la Corse.

Samedi matin, les températures attendues vont de -2 à 9 degrés et l'après-midi de 5 à 15 degrés, précise Météo-France. Des prévisions assez similaires sont envisagées pour le lendemain, avec de possibles gelées. La bise va renforcer la sensation de froid. En début de semaine prochaine, le ciel sera encore très lumineux, surtout pour une large moitié nord.

Cette fraicheur sera de courte durée. La Chaine Météo prévoit un indicateur thermique en dessous des normales de saison jusqu'à lundi, avant de repasser au-dessus dès mardi. Cet excédent devrait monter entre 2 et 3 degrés au-dessus des normales. Les valeurs maximales atteindront entre 11 et 18 degrés dès mercredi après-midi. La fraicheur persistera un peu en matinée. Les températures pourront ainsi gagner jusqu'à 12 degrés au cours de la journée, notamment dans le centre et le sud-ouest de l'Hexagone. Il ne sera donc pas forcément facile de choisir comment s'habiller.

© La Chaine météo

Jeudi, les températures devraient encore monter d'un cran, avec notamment 15 à Paris, à Lille ou encore à Strasbourg. Il fera 16 à Orléans et Toulouse ainsi que 18 à Bordeaux et Biarritz. Ainsi, "plusieurs journées printanières s'annoncent avec une belle luminosité et de la douceur généralisée", annonce La Chaine Météo.

Pour vendredi 7 mars, une journée assez ensoleillée est aussi attendue, mais le site spécialisé signale qu'une "perturbation pourrait quand même réussir à s'infiltrer par la Manche et l'Atlantique". C'est ce que confirme Météo-France : "Le début de semaine devrait être plutôt froid et sec. Les températures devraient remonter au cours de la semaine au-dessus des normales de saison. Retour possible d'un temps plus perturbé en fin de semaine". La fiabilité reste toutefois limitée à cette échéance, pour savoir exactement quand la perturbation reviendra.