Soleil et beau temps jusqu'à cette date, après c'est la pluie ou la grisaille !

Cette semaine commence sous le soleil, mais jusqu'à quand ce beau temps va-t-il durer ? Voici ce qui vous attend dans les jours à venir.

Le mois de mars a débuté sous le soleil. Ce beau temps perdure ce lundi sur les trois quarts du pays. Les nuages restent nombreux dans le sud-ouest, notamment près des Pyrénées avec même un peu de pluie. Si les matinées sont fraiches allant parfois jusqu'à provoquer des gelées, les températures remontent bien en journée. Il en est de même mardi avec entre 12 et 18 degrés l'après-midi et un soleil persistant sur une bonne partie du pays avant la mi-journée. Cette douceur connait un pic à partir de mercredi.

L'anticyclone se positionne, en effet, sur le nord-est du pays avec un soleil qui s'impose sur les trois quarts du pays. Il fera entre 14 et 18 degrés l'après-midi mais les nuits resteront fraiches. "Le ressenti deviendra printanier si vous êtes en plein soleil où vous pourrez même peut-être envisager de bronzer", avance La Chaine Météo. Ce phénomène est lié au décalage des hautes pressions vers l'Europe centrale et est plus digne d'un mois d'avril qu'un début mars. Dès jeudi, cependant, des nuages et du vent marin sur les régions atlantiques et en Languedoc-Roussillon viendront commencer à assombrir ce tableau.

La situation pourrait se compliquer davantage à partir de vendredi. Un système dépressionnaire atlantique est annoncé, entrainant un ciel menaçant et de la pluie en Bretagne. Si vendredi, la perturbation restera assez localisée et que le soleil dominera sur le reste du pays, elle va se propager davantage samedi sur l'ouest et le sud, alors que le temps restera sec dans le nord et l'est. Le vent pourrait aussi souffler fort en Occitanie. Dimanche, c'est la bascule vers la grisaille partout et la pluie presque partout : le temps humide touchera les trois quart du pays. Seul le quart nord-est pourrait échapper aux averses. La Chaine météo prévoit ainsi un épisode cévenol assez virulent avec possiblement entre 200 à 250 mm de pluie de jeudi à dimanche.

La dernière semaine de vacances scolaires s'annonce donc plutôt printanière, malgré une dégradation en fin de semaine. Bonne nouvelle cependant : cette perturbation ne marque pas la fin du beau temps. Pour la semaine prochaine, Météo-France prévoit une semaine "assez peu perturbée, mis à part un risque de pluies en début de semaine sur les régions méditerranéennes" et un maintien de la douceur avec des "températures supérieures aux normales d'un mois de mars".