Cette célèbre marque de viande lance d'étonnants produits prêts en 2 minutes, à 4 euros ou moins

Adieu les gros steaks saignants. De nouveaux produits adaptés au snacking vont être mis en vente par cette célèbre marque dès le mois d'avril.

Depuis plusieurs années, les Français tendent à réduire leur consommation de viande. Celle-ci reste encore bien ancrée dans la culture du repas traditionnel et l'Hexagone compte toujours parmi les pays les plus consommateurs en Europe, avec en première ligne le porc, la volaille et le bœuf. Pourtant, la tendance est bien là : selon une étude Statista, 41% des Français ont réduit leur consommation en 2023. Les marques spécialisées se font donc une raison et s'adaptent à ces nouveaux modes de consommation.

Dans les supermarchés et restaurants, les alternatives explosent. Charal, marque leader du rayon boucherie en France, connue pour ses steaks et ses boulettes de viande, a décidé de se tourner davantage vers des produits de consommation rapide. La marque commercialise déjà des burgers et hot-dogs prêts en quelques minutes. Elle propose également un sandwich saucisse emmental. Et de nouveaux produits arrivent en rayon dès le mois d'avril.

Charal va encore plus jouer sur la rapidité de cuisson pour faire gagner du temps aux consommateurs, tentant ainsi de séduire un public jeune, mais aussi familial. La marque avait mis en avant plusieurs chiffres qui vont dans ce sens dans un communiqué : le poids des plats préparés a été multiplié par six dans les dépenses des Français entre 1960 et 2018, 75% des Français font un apéritif au moins une fois par mois, un quart des repas des Français sont pris hors du domicile avec une progression de 13% entre 2014 et 2018.

Quels seront alors ces nouveaux produits ? Selon LSA, le bœuf va être vendu prêt à cuisiner sous forme de "pétales" et d'"allumettes", des paquets qui devraient être proposés à 3,95 euros les 200g. Une cuisson d'une minute trente à la poêle sera suffisante. Charal développe aussi des "bouchées à partager", par paquet de 12, idéal pour les apéritifs dinatoires.

Côté sandwich et snacking, la marque va plus loin en proposant de la viande de bœuf express finement marinée, prête en deux minutes trente au micro-ondes pour garnir tortilla et burrito. Elle devrait être disponible à 4,50 euros les 200g. Charal mettra aussi l'accent sur son sandwich américain, directement servi avec des frites. Enfin, le leader de la boucherie anticipe l'arrivée de l'été avec une recette froide à base de bœuf, de tomates mi-séchées, de poivrons jaunes et d'olives noires.