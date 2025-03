Météo : après le pic de douceur, un gros changement de temps déjà annoncé

Si des températures dignes d'une mi-mai touchent actuellement la France, ce pic de douceur ne va pas durer et le temps va rapidement changer.

La douceur s'est installée en France ce jeudi 20 mars, avec notamment les premiers 20°C à Paris. Une masse d'air très douce en lien avec la dépression Martinho a fait monter les températures sur l'Hexagone. L'impression est printanière, avec un ciel dégagé et de belles éclaircies sur une bonne partie du pays. Selon La Chaine Météo, ces températures sont dignes d'un mois de mai. Ce vendredi, elles atteignent leur paroxysme avec 19°C à Paris, 20°C à Lille ou Lyon, 21°C à Strasbourg. C'est le quart nord-est de la France qui connait davantage la douceur contre seulement autour de 14/15°C dans le sud-est ainsi que dans l'ouest.

Cependant, ces températures agréables ne riment pas forcément avec beau temps ! Un temps perturbé s'installe ce vendredi sur l'ouest du pays, avec des averses de la Charente à la Bretagne, gagnant du terrain au fil de la journée en se décalant vers la Normandie dans l'après-midi, selon Météo-France. Le temps reste sec dans le quart nord-est, alors qu'il se dégrade aussi dans le sud. Le Tarn et la Haute-Garonne sont placés en vigilance orange vent pour ce vendredi.

© La Chaine Météo

Ce week-end, les températures sont à la baisse, mais restent douces pour la saison avec entre 8 et 12 degrés samedi matin et 14 et 18 l'après-midi, soit en moyenne trois degrés supérieurs aux normales de saison. Elles sont quasiment identiques dimanche. La dégradation du temps se propage toutefois sur l'Hexagone avec un courant de sud-ouest instable. Des averses, pouvant prendre localement un caractère orageux, ont lieu sur un axe allant du sud-ouest à l'est du bassin parisien. Près de la Méditerranée, le vent continue de souffler. De même pour dimanche où le temps reste humide.

Cette baisse des températures devrait s'accentuer la semaine prochaine, mais en restant proche des normales saisonnières. "Le temps, encore bien arrosé en début de semaine, notamment dans le sud-est, devient temporairement plus sec par l'ouest. Le temps devrait à nouveau être plus humide en fin de semaine", annonce aussi Météo-France. Le début du printemps s'annonce donc très mitigé.