Personne ne connait la véritable origine du changement d'heure, il a été instauré il y a plus d'un siècle

Le changement d'heure est souvent relié au choc pétrolier de 1973, pourtant sa véritable origine est bien antérieure.

Le changement d'heure, c'est ce samedi 29 mars. Dans la nuit pour dimanche, à 2 heures du matin, l'horloge fera un bond à 3h, enlevant une heure de sommeil. Si l'idée de retirer ce changement d'heure a été débattue pendant des années, il est bien toujours en place et ce, sous cette forme, depuis 1975. Il a été instauré par décret suite au choc pétrolier. L'objectif était de faire des économies d'énergie en faisant coïncider l'éclairage naturel et les activités humaines. Il a été harmonisé en 1998 dans toute l'Union européenne.

Cependant, son origine est en fait bien antérieure. Dès 1784, Benjamin Franklin évoquait l'idée de décaler les horaires pour économiser de l'énergie dans Le journal de Paris, mais cette proposition n'a pas été prise au sérieux et est restée sans suite pendant plus d'un siècle. C'est en Allemagne que le changement d'heure a pris forme pour la première fois le 30 avril 1916 pour faire des économies d'énergie et donc de ressources comme le charbon. Elle a été suivie du Royaume-Uni moins d'un mois plus tard.

La France en a fait de même avec une proposition d'heure d'été en 1916 et une adoption en 1917. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le changement d'heure a été bouleversé par l'occupation allemande qui a introduit une différence d'une heure entre la partie occupée et la zone libre. Ce décalage a perturbé le trafic ferroviaire, si bien que le régime de Vichy a fini par s'aligner sur l'heure allemande. A la libération en 1944, l'heure d'été a été définitivement abandonnée. Elle n'a fait son retour qu'en 1975 afin de réduire les temps d'éclairage artificiel le soir.

Si le décret qui acte le changement d'heure a bien été publié cette année-là et appliqué l'année suivante, à l'époque, le passage à l'heure d'hiver se faisait le dernier dimanche de septembre. Ce n'est qu'en 1996 que cette date a été reculée au dernier dimanche d'octobre. Le passage à l'heure d'été était déjà le dernier dimanche de mars à 2h du matin. Cette mesure, qui devait pourtant être provisoire, persiste aujourd'hui et a une histoire qui remonte donc à bien avant le choc pétrolier.