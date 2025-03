Fin du ramadan 2025 et date de l'Aïd : l'annonce officielle du CFCM

Le ramadan 2025 touche à sa fin pour près de 5 millions de musulmans de France. La fête tant attendue de l'Aïd el-Fitr, marquant la rupture du jeûne, est pour ce week-end selon le CFCM.

Depuis le 1er mars, des millions de musulmans à travers la France observent le jeûne du ramadan, s'abstenant de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Après près d'un mois de privations et de recueillement, l'heure est bientôt venue pour eux de célébrer la fin de cette période et le retour à un rythme de vie normal. L'Aïd el-Fitr, l'une des fêtes majeures du calendrier musulman, synonyme de festivités et de retrouvailles familiales, se profile.

Mais à quelle date précise interviendra la fin du ramadan ? Si l'observation du croissant de lune, annonçant le début d'un nouveau mois lunaire, reste une tradition toujours vivace, la mosquée de Paris organisant une nuit du doute ce samedi soir, de nombreux musulmans se fient désormais aux calculs astronomiques pour connaître à l'avance le jour de l'Aïd. Et cette année, un consensus semble se dégager au sein des principales instances représentatives de l'islam en France.

Ainsi, le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et le Conseil Théologique Musulman de France (CTMF) ont d'ores et déjà annoncé que l'Aïd el-Fitr aurait lieu le dimanche 30 mars, ce qui signifie que le dernier jour du ramadan sera bel et bien ce samedi 29 mars. "La conjonction de la nouvelle lune marquant le début du mois de Chawwal 1446H se produira le samedi 29 mars 2025 à 11h58 (heure de Paris)", précise le CFCM dans un communiqué publié mardi, ajoutant que "la visibilité du croissant lunaire sera possible ce même soir dans une grande partie de l'Amérique du Nord".

Une autre annonce officielle pour la fin du ramadan et l'Aïd

Le CTMF abonde dans le même sens, indiquant que "les conditions nécessaires à l'observation du nouveau croissant de Chawwâl seront réunies le dimanche 30 mars". Si ces annonces permettent à une majorité de fidèles de s'organiser sereinement pour le jour de fête, une petite part d'incertitude subsiste néanmoins jusqu'au dernier moment.

En effet, la Grande Mosquée de Paris, attachée à la coutume ancestrale de "la nuit du doute", attendra ce samedi soir pour scruter le ciel à l'affût du fin croissant. Si celui-ci est visible à l'œil nu, alors l'Aïd sera confirmé pour le lendemain dimanche. Dans le cas contraire, si la lune reste invisible, la fête serait repoussée de 24 heures, au lundi 31. Un scénario possible mais peu probable, les différentes instances veillant depuis plusieurs années à ne pas troubler la fin du mois sacré chez les musulmans.

L'Aïd , aussi appelée "Aïd es-Seghir" (la petite fête) par opposition à l'Aïd el-Kébir (la grande fête du sacrifice), est l'occasion chez les musulmans de revêtir ses plus beaux habits, de partager un savoureux repas en famille et de distribuer des cadeaux ou de l'argent aux enfants. C'est aussi un moment de générosité et de solidarité envers les plus démunis, à travers le versement de la zakat al-fitr, une aumône spécifique permettant aux pauvres de prendre part à la célébration collective.

La journée de l'Aïd commence traditionnellement par une prière solennelle à la mosquée, suivie d'un petit-déjeuner incluant souvent une datte. Ce fruit, par lequel le prophète Mahomet rompait son jeûne, est devenu un symbole du mois du ramadan. Mais d'autres mets emblématiques garnissent les tables de fête : pâtisseries orientales comme les cornes de gazelle ou les baklavas, boissons sucrées à base de lait ou fruit...