Aid el-Fitr 2026 : la date officialisée, une fin de ramadan historique et très spéciale

La date de Aïd 2026 a été fixée par la Grande mosquée de Paris, elle correspond à un moment de l'année très spéciale.

Sommaire Date de l'Aïd el-Fitr

Fin du ramadan en France L'essentiel L'Aïd el-Fitr, marquant la fin du ramadan, a été fixée au vendredi 20 mars 2026 a annoncé la Grande Mosquée de Paris à l'issue de la traditionnelle Nuit du doute qui a eu lieu ce mercredi 18 mars.

Le mois de ramadan ne prend fin que ce jeudi 19 mars, après la tomber de la nuit.

L'Aïd el-Fitr 2026 est historique pour une raison étonnante cette année : il tombe le même jour que le premier jour du printemps. C'est très rare, ça ne survient à minima que tous les 33 ans. Pour que l'Aïd revienne exactement à la même date du calendrier civil, il faut un cycle complet d'environ 33 ans, sans compter les incertitudes de l'apparition de la Lune et de l'équinoxe. Prochaine fois : Il faudra attendre environ 2059 pour revoir ce duo "Printemps et Aïd" de si près, sans garantie de correspondance exacte !

Peut-on s'absenter du travail ou de l'école pour l'Aïd el-Fitr ? La date de l'Aïd 2026 tombant un jeudi ou un vendredi, de nombreux salariés et étudiants se demandent s'ils peuvent bénéficier d'une journée d'absence. En France, une circulaire administrative permet aux agents publics de demander une autorisation d'absence pour les grandes fêtes religieuses, dont l'Aïd 2026. Dans le privé, cela dépend de l'accord de l'employeur. Pour les élèves, l'absence est tolérée si elle est signalée à l'avance. L'enjeu est de taille : le vendredi étant aussi le jour de la prière hebdomadaire, la journée du 20 mars sera particulièrement dense (si c'est le jour de l'Aïd 2026). Anticiper la date de l'Aïd 2026 est donc crucial pour une organisation sereine entre vie spirituelle et obligations professionnelles. Quelle différence entre Aïd 2026 et Aïd al-Adha ? Il ne faut pas confondre la date de l'Aïd 2026 (Aïd el-Fitr) que nous célébrons ce 19 ou 20 mars, avec l'Aïd al-Adha (la grande fête). L'Aïd el-Fitr, ou "Fête de la rupture", clôture le mois de Ramadan. C'est une célébration de la fin du jeûne. L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, aura lieu environ deux mois et dix jours plus tard, soit fin mai ou début juin 2026. Retenez que l'Aïd 2026 de ce printemps est la "petite fête", caractérisée par le partage de pâtisseries et l'acquittement de la Zakat al-Fitr, marquant le retour à un rythme alimentaire normal. Comment souhaiter un bon Aïd 2026 ? Dès que la date de l'Aïd 2026 sera confirmée ce soir, les messages de félicitations vont inonder les réseaux sociaux. La formule consacrée est "Aïd Moubarak", ce qui signifie "Aïd béni". Vous pouvez aussi dire "Aïd Moubarak Said" ou, en français, "Bonne fête de l'Aïd". Souhaiter un bon Aïd 2026 à ses collègues ou amis est un geste de bienveillance très apprécié. En 2026, avec un Aïd tombant un vendredi, les vœux seront souvent accompagnés de souhaits pour un excellent week-end. C'est le moment idéal pour renforcer les liens sociaux et célébrer la fraternité au-delà des convictions religieuses de chacun. Comment jouer le jeu du zéro déchet pendant l'Aïd ? Le Ramadan 2026 est marqué par une prise de conscience écologique sans précédent. De nombreuses mosquées de France ont lancé l'opération "Aïd Vert", encourageant les fidèles à limiter l'usage de plastique jetable lors des repas collectifs. Les campagnes de sensibilisation portent sur le gaspillage alimentaire, un fléau souvent dénoncé en fin de mois sacré. En 2026, l'idée est de célébrer la vie en respectant la création. Cette approche durable se traduit par des collectes de vêtements d'occasion pour l'Aïd et l'utilisation de produits locaux pour la confection des repas de fête, alliant ainsi spiritualité et responsabilité environnementale. Pour l'Aïd 2026, faut-il vraiment des vêtements neufs ? Une tradition de l'Aïd veut que l'on porte ses plus beaux habits, souvent neufs, pour la prière et les visites familiales. Ce rituel symbolise la pureté et le renouveau spirituel après 30 jours de jeûne. Les magasins de vêtements connaissent un pic d'activité juste avant la date de l'Aïd 2026. C'est surtout la fête des enfants, qui reçoivent souvent des tenues complètes pour l'occasion. Pour les moteurs de recherche, le shopping de l'Aïd est une tendance forte. Porter du neuf pour l'Aïd 2026, c'est marquer une rupture visuelle avec la période de retenue et entrer avec éclat dans la joie de la fête. Après l'aïd 2026, peut-on poursuivre le jeûne ? FIN DU DIRECT - Une fois la date de l'Aïd 2026 passée, certains fidèles choisissent de prolonger l'effort. Le mois de Chawwal commence juste après l'Aïd 2026. La tradition suggère de jeûner six jours durant ce mois pour obtenir une récompense spirituelle équivalente à une année entière. Attention : il est strictement interdit de jeûner le jour même de l'Aïd 2026. Ces "six jours" sont facultatifs, mais parfois suivis. Ils permettent une transition métabolique douce vers le rythme classique. C'est un sujet de recherche fréquent pour ceux qui veulent maximiser les bénéfices du Ramadan 2026 au-delà de la fête de rupture. Que célèbre-t-on pour l'aïd el-Fitr ? La date de l'aïd el-Fitr a été annoncée ce mercredi soir. Mais que fêtent les musulmans vendredi 20 mars ? Tout d'abord, l'aïd el-Fitr célèbre la fin du jeûne du mois de ramadan, mais aussi la gratitude envers Dieu pour avoir donné force et patience aux musulmans. Les notions de partage, de solidarité et de générosité sont également célébrées ce jour-là.

En savoir plus

Le jeûne musulman court du lever du jour jusqu'au coucher du soleil pendant tout un mois, celui du ramadan. Les instances religieuses se calquent ainsi sur les cycles lunaires pour déterminer la date de début du jeûne et celle de l'Aïd el-Fitr, qui met fin au ramadan. Traditionnellement c'est l'observation de la Lune lors d'une "Nuit du doute" organisée au 29e jour du mois en cours qui permet de fixer déterminer le début et la fin du ramadan. Si un croissant de Lune, signe d'un nouveau cycle, est visible alors le nouveau mois débute au lendemain de l'observation, sinon le mois se prolonge un jour de plus. En l'occurrence, si au soir du 29ᵉ jour du mois du ramadan, la lune est observée, alors l'Aïd-el-Fitr est célébrée le lendemain, sinon le surlendemain.

Depuis plusieurs années, le CFCM privilégie une méthode de calcul astronomique pour déterminer à l'avance le début et la fin du ramadan. Cette approche repose sur la visibilité théorique du croissant lunaire, permettant d'établir un calendrier annuel fiable et partagé par de nombreuses fédérations musulmanes.

Si l'observation de la Lune a longtemps été, en France, opposée aux calculs astronomiques pour déterminer les dates du ramadan de l'Aïd-el-Fitr, un consensus s'est formé depuis plusieurs années entre les deux écoles. Grâce aux mesures astronomiques, la date de fin du ramadan est généralement communiquée dès le début du mois de jeûne, permettant aux croyants de préparer l'Aïd el-Fitr à l'avance. La commission théologique de la Grande Mosquée de Paris, qui se réunit lors de la Nuit du doute, confirme officiellement cette date, mentionnant même les "données scientifiques" dans ses dernières annonces. Mais une divergence n'est toutefois jamais à exclure.

Également nommé "Aïd el-Seghir", "petite fête" en français, l'Aïd el-Fitr signifie "fête de la rupture". Fête du pardon et de la paix, celle-ci peut durer jusqu'à trois jours. La tradition veut qu'à cette occasion, le pratiquant s'acquitte de la zakat (l'aumône destinée aux plus démunis), qui représente le don de quatre fois le contenu de deux mains réunies de nourriture. Six jours de jeûne supplémentaires peuvent être traditionnellement pratiqués après la "fête de la rupture" qu'est l'Aïd el-Fitr : "les six jours de chawwal", du nom du mois qui suit celui de ramadan dans le calendrier "hégirien" (nom du calendrier musulman).

Mais attention, la célébration de l'Aïd el-Fitr n'est pas "juste" un moyen de marquer la fin du jeûne du mois de ramadan. Elle symbolise également, pour les communautés musulmanes du monde entier, un grand moment de partage, de paix et de joie. Concrètement, la fête de l'Aïd el-Fitr est ainsi l'occasion, habituellement, de rassemblements à la mosquée suivis de grands repas en famille, cadeaux, visites aux proches...

Cette année, "l'aumône obligatoire", Zakat El Fitr, due par chaque famille musulmane "est fixée à 9 euros par personne", indique le CFCM, qui précise : "Ce montant, calculé conformément aux règles religieuses, prend en compte les moyens du donateur ainsi que les besoins du bénéficiaire. Toutefois, il existe des divergences légitimes sur l'évaluation du montant de cette aumône, généralement comprise entre 7 et 12 euros. Chaque fidèle peut s'acquitter de la somme préconisée par son autorité religieuse de référence".

Ce que les musulmans ne doivent pas oublier le jour de l'Aïd el-Fitr 2026

S'assurer que la Zakat al-Fitr a été versée avant la prière de l'Aïd

Porter des tenues festives et propres pour la prière et les célébrations

Se rendre à la mosquée ou au lieu de prière pour accomplir la prière de l'Aïd tôt le matin

Échanger des vœux avec les proches, les amis et les voisins en disant "Aïd Moubarak"

Offrir des cadeaux aux enfants et aux proches, symbolisant le partage et la générosité

Rendre visite aux membres de la famille et aux amis pour partager des moments de joie

Partager des repas festifs avec la famille et les invités, incluant des plats traditionnels

Participer aux activités récréatives prévues pour la journée, comme les jeux et les spectacles

Demander pardon et se réconcilier avec les proches et les amis, renforçant les liens sociaux

Accueillir chaleureusement les invités et les visiteurs, offrant des boissons et des collations

Célébrée dans le monde entier, l'Aïd el-Fitr transcende les frontières culturelles et nationales. Que ce soit en France, au Maroc, aux Philippines ou aux États-Unis, les musulmans partagent les mêmes valeurs de générosité, de gratitude et de solidarité. Les festivités peuvent varier d'un pays à l'autre, mais l'esprit de l'Aïd reste le même : un moment de joie, de partage et de renouveau. En Indonésie, les rues sont animées par des parades et des feux d'artifice. En Turquie, les familles se réunissent autour de repas traditionnels comme le baklava et le kebab. En Afrique, les festivités incluent des danses et des chants traditionnels.