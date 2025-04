Un phénomène météo rare touche la France : tous ces départements sont concernés par "une chaleur figée"

Cette fin de semaine, la France est touchée par un phénomène météorologique rare et que les experts surveillent de près.

Le soleil est dominant cette semaine en France. Cependant, ce jeudi 3 avril, le temps se couvre sur la façade atlantique, de la Bretagne à l'Aquitaine, avec quelques pluies. Sur une large moitié est, c'est tout l'inverse, le soleil domine et fait grimper les températures dès le lever du jour. Elles atteignent des niveaux de mi-mai. Cette grande douceur va se perpétuer vendredi. Samedi sera la journée la plus douce avec notamment 23 degrés à Paris et Lyon, 22 degrés à Rennes et Nantes, 21 degrés à Brest et Bordeaux, selon La Chaine Météo. Sur toutes les régions, les températures monteront au moins jusqu'à 17 degrés l'après-midi, soit plus de 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, sauf au niveau de la pointe normande de Cherbourg.

Ce temps et cette douceur s'expliquent par un anticyclone positionné sur la mer du Nord, qui fige la circulation atmosphérique et la chaleur, créant un "blocage en oméga". Ce dernier retient aussi les précipitations et permet des conditions météorologiques stationnaires. Cela peut donc durer plusieurs jours, voire semaines. Ce phénomène est rare, il ne survient pas tous les ans. "Les blocages en oméga sont surveillés très attentivement par les météorologues", indique La Chaîne Météo, car ils peuvent "entraîner des conditions climatiques extrêmes, telles que des vagues de chaleur, des tempêtes de neige, des inondations et des sécheresses". Celui d'avril 2025 devrait être très clément.

© La Chaine Météo

Alors jusqu'à quand ce phénomène va apporter beau temps et chaleur en France ? Dimanche, le soleil continuera de briller sur les 2/3 du pays face à des nuages dans le sud-ouest. La bise va toutefois se lever sur la moitié nord, faisant redescendre les températures par rapport à la veille, avec un refroidissement plus marqué dans l'est. Il faut, en effet, compter 8 degrés de moins à Strasbourg (19 à 11) et 9 à Metz (20 à 11) en 24h.

Cette baisse des températures devrait se maintenir en début de semaine, elles resteront cependant de saison. "Les pluies devraient se faire rares cette semaine, avec des températures autour des normales de saison l'après-midi, mais un risque de gelées matinales assez présent sur l'Hexagone", annonce Météo-France. Le schéma qui se profile ressemble à celui en cours : quelques degrés supplémentaires seront de nouveau gagnés sur la fin de semaine. Sur la capitale, par exemple, il fera 5 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi le lundi 7 avril contre 11 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi cinq jours plus tard.

L'ensemble du pays sera touché par ce phénomène, avec du beau temps à part en début de semaine dans le sud de la France. La prochaine grande dégradation sur le pays est prévue par Météo-France pour le lundi 14 avril, ce qui ferait en tout 15 jours d'un temps beau et doux. Au vu du délai, ces prévisions restent toutefois à préciser.