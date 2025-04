Météo : de la pluie tous les jours dans ces départements ! Le temps maussade s'installe

La pluie est de retour en France. Certains départements seront particulièrement arrosés, et ce pendant plusieurs jours.

Après un beau début de mois d'avril marqué par le soleil et la douceur, la situation s'est compliquée ce week-end avec la tempête "Olivier". Pour cette nouvelle semaine, qui inclura le week-end de Pâques, la pluie se renforcera et les températures seront à la baisse. Ce lundi, les pluies, parfois orageuses, sont remontées de la Méditerranée vers le centre. Mardi, cette perturbation stagne dans le sud-est avec des pluies abondantes et orageuses sur les Cévennes, le sud du Rhône-Alpes, la Provence Côte d'Azur et la Corse, selon La Chaine Météo. Un renforcement du vent est perceptible sur les régions atlantiques et celles de la Manche avec des rafales jusqu'à 100 km/h dans le Cotentin. Partout ailleurs, le temps reste instable avec des risques d'averses.

Mercredi, la perturbation se maintient au sud-est : les cumuls de pluie pourraient monter à 100, voire 150 mm localement sur ces trois jours de début de semaine. Des éclaircies pourraient faire leur retour au nord et dans l'ouest. Les températures se rafraichissent en milieu de semaine avec des maximales entre 8 et 16 degrés l'après-midi, soit légèrement en dessous des moyennes de saison. Cela permet le retour de la neige dès 1200 mètres d'altitude.

© La Chaine Météo

En fin de semaine, le temps pourrait s'améliorer près de la Méditerranée, mais aussi dans le nord avec un soleil plus présent. Quelques pluies toucheront encore l'est jeudi et une perturbation touchera la Bretagne vendredi. Les températures regagneront quelques degrés, avec des maximales entre 16 et 21 degrés sur une majeure partie du pays.

Les journées de jeudi et vendredi ne seront qu'un court répit. Pour le week-end de Pâques, le temps restera sec dans l'est du pays, alors qu'à l'ouest, les pluies gagnent rapidement du terrain samedi. Dimanche, la perturbation s'élargit au reste du pays. Cette semaine, il sera donc préférable de laisser son parapluie dans son sac. Les départements du sud du Rhône-Alpes, et ceux dans les terres et loin de la Méditerranée en PACA pourraient voir la pluie tous les jours !

Selon Météo-France, ce temps instable pourrait durer. Pour la semaine prochaine, une "pluviométrie un peu plus marquée à la faveur d'un temps perturbé" est envisagée. Les températures seront de saison. La deuxième partie du mois d'avril s'annonce donc bien maussade.