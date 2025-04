Orages en France : tous ces départements placés en vigilance

Des orages sont attendus ce mardi 15 avril. Météo-France a placé une vingtaine de départements en vigilance jaune.

Le temps se gâte en France. Ce lundi 14 avril en soirée, les orages s'intensifient dans le sud-ouest, ainsi que dans le centre de la France. Météo-France a placé une quarantaine de départements en vigilance jaune orages. Les orages vont se perpétuer mardi 15 avril avec 21 départements toujours en vigilance jaune, principalement situés dans l'est de la France : Ain, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Côte d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Isère, Jura, Loire, Lozère, Haute-Loire, Haute-Marne, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Haute-Saône, Rhône, Saône-et-Loire, Vaucluse, Vosges, et Belfort. Les pluies vont débuter dans la matinée dans la vallée du Rhône et les orages commenceront dans l'après-midi à éclater. En soirée, la région PACA est aussi menacée par les orages, tout comme la Franche-Comté et possiblement l'Alsace.

La vigilance jaune est le deuxième niveau sur quatre de l'échelle de vigilance météorologique de Météo France (vert, jaune, orange et rouge). Le niveau jaune signale des phénomènes météorologiques qui, même si pouvant être localement dangereux, ne présentent pas de risques majeurs pour la population. Cependant, il faut rester vigilant, notamment face au risque d'inondations localisées.

Des cumuls de pluies conséquents sont, en effet, attendus dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère et le Rhône. Ils sont placés en vigilance jaune pluie-inondation, avec notamment jusqu'à entre 15 à 30 mm de pluie, voire 50 mm localement dans la vallée du Rhône. La limite pluie-neige va également s'abaisser à 900/1000 mètres sur le Massif central.

© Météo-France

Le vent soufflera avec 8 départements en vigilance jaune : les quatre bretons ainsi que la Loire-Atlantique, la Vendée, la Manche et le Calvados. Les rafales se situeront entre 50 et 70 km/h, voire localement entre 80 et 90 km/h. Sur le reste du pays, le temps sera plus calme, mais nuageux.

Les averses abondantes devraient se poursuivre mercredi, notamment dans le sud-est, alors que les premières éclaircies pourraient faire leur retour dans l'ouest et le nord. Les cumuls de pluie entre lundi et mercredi pourraient atteindre de 90mm à 118mm, dans les zones les plus touchées. Une légère accalmie est attendue à partir de jeudi, avec encore quelques pluies résistantes dans l'est, mais sans caractère orageux.