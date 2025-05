Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 7 mai 2024, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce tirage du Loto, trois millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats devraient être connus dans la soirée.

Est-ce qu'il y aura un ou des gagnants qui remporteront le jackpot avant le pont du 8 mai ? Jusqu'à 3 millions d'euros sont mis en jeu pour le tirage du Loto du mercredi 7 mai 2025. Les résultats devraient être connus et publiés sur le site de la FDJ dans la soirée, à partir de 21 heures, mais également sur cette page. Le prochain tirage du Loto aura lieu samedi 10 mai. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Et pour celles et ceux qui souhaitent tenter leur chance ce mercredi, il n'est pas trop tard. En se rendant sur le site de la FDJ, il est encore possible de jouer, et ce, jusqu'à 20h15. Si plusieurs participants trouvent les bons numéros alors les gains seront partagés entre les heureux gagnants. Dès que les numéros seront connus, ils s'afficheront ci-dessous :

Pour celles et ceux qui souhaitent tenter leur chance à nouveau cette semaine, sachez que demain, jeudi, la Française des jeux organise un tirage EuroDreams. Il permettra au potentiel vainqueur de recevoir une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. La mise est de 2,50 euros pour une grille simple. Puis, vendredi 9 mai, l'Euromillions promettra aux participants de gagner jusqu'à 124 millions d'euros. Une belle somme bien plus importante que les gains proposés au Loto ce mercredi. La grille est également vendue 2,50 euros.

Comment se présente une grille et comment jouer ?

Une grille Loto se compose de 49 numéros dits "normaux" (de 1 à 49) et de 10 numéros complémentaires (de 1 à 10), aussi appelés numéros Chance. Pour remplir une grille de Loto matériellement, il faudra vous munir d'un stylo noir et cocher cinq numéros "normaux" et un numéro Chance. Pour obtenir un ou des bulletins sous format papier, il faut se rendre dans le point de vente FDJ le plus proche, qui est souvent un bureau à tabac.

Il est aussi possible de jouer en ligne ou sur l'application mobile. Il faut ensuite sélectionner cinq numéros normaux et un numéro Chance dans une grille de Loto en ligne. Il est possible d'ajouter une grille supplémentaire. Pour jouer sans avoir à choisir les numéros et en laissant faire le hasard, il est nécessaire de demander un flash. Bonne chance !