Il y a 19 ans, sortait l'un des meilleurs films de guerre du 21e siècle : un classique incontournable par un maître d'Hollywood

Ce classique du cinéma sorti en 2007 est l'un des meilleurs film de guerre du 21e siècle, il a été adoré par la critique et le public.

Epiques, haletants, minutieux : les films de guerre passionnent le public depuis de nombreuses années. Ce genre, souvent très coûteux à produire, oeuvre pour le devoir de mémoire à travers des reconstitutions de batailles ou d'affrontements précis de la grande histoire. On exclut donc les films qui traitent de la guerre et de ses conséquences ici, comme Le Pianiste ou Le fils de Saul par exemple.

Ces longs-métrages permettent de mettre en lumière la complexité de l'âme humaine et de sa morale. Au XXIe siècle, plusieurs titres ont marqué les spectateurs, à l'instar de Dunkerque ou 1917 pour les guerres mondiales, Da 5 Blood pour la guerre du Vietnam ou Démineurs pour l'affrontement en Irak. Mais le meilleur film de guerre (au sens stricte du terme, c'est à dire qu'il retrace un épisode militaire précis) reste sans aucun doute Lettres d'Iwo Jima.

Sorti le 27 février 2007, ce film de guerre est signé par Clint Eastwood, considéré encore aujourd'hui, à 95 ans, comme l'un des grands réalisateurs hollywoodiens. Ce long-métrage américain se concentre sur un épisode précis de la Seconde Guerre mondiale, en adoptant un point de vue singulier pour le cinéma US : celui des Japonais, grands ennemis des Etats-Unis lors de ce conflit.

© LILO/SIPA (publiée le 04/02/2026)

L'intrigue se concentre sur une bataille entre l'armée américaine et japonaise sur l'île d'Iwo Jima, en 1945. Alors que la défaite nippone est évidente, l'affrontement va durer 40 jours, les Japonais parvenant à résister de manière héroïque avant de céder la victoire aux Américains, grâce à la volonté implacable du général Kuribayashi. Des décennies plus tard, des centaines de lettres seront retrouvées sur les terres arides de cette île, donnant enfin un témoignage de ces combats, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les soldats des deux camps.

Lettres d'Iwo Jima reste un classique du cinéma américain et du film de guerre. C'est d'ailleurs l'un des mieux notés sur Allociné, puisqu'il récolte la note presse de 4,5/5 et celle de 4,⅕ selon les spectateurs (devançant même les notes de l'excellent Dunkerque). Qualifié de "film magistral" par 20 Minutes, il s'agit d'un "bouleversant film de guerre" pour Les Inrockuptibles, "l'un des sommets de l'œuvre déjà considérable d'Eastwood" pour Libération. "Le résultat est remarquable de précision, d'émotion et de force", jugent, enfin, Les Cahiers du cinéma.

Si vous êtes passés à côté de cette œuvre de 2h20 lors de sa sortie au cinéma, Lettres d'Iwo Jima est rattrapable en streaming. Il faut un abonnement à HBO Max pour pouvoir le visionner.