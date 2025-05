Météo : la bascule s'opère ce week-end, ce schéma ne s'était pas installé depuis des semaines

Ce week-end, le temps va changer, inversant la situation météo nord/sud qui persiste depuis des semaines.

Après une semaine orageuse, notamment au sud, et le retour de la fraicheur au nord, ce vendredi 23 mai, le soleil domine assez nettement en France. Les températures peinent cependant à remonter, avec même des gelées blanches matinales à l'est. Le week-end va marquer un changement de temps. Le nord va renouer avec les nuages et la pluie, alors que le soleil dominera au sud.

Depuis des semaines, un scénario inversé s'est dessiné en France. Un puissant anticyclone installé en mer du Nord a permis dans la moitié nord du pays un temps exceptionnellement sec. Ce week-end, le blocage prend fin sous l'impulsion d'un courant atlantique perturbé. Au sud, le printemps a été très humide à cause des perturbations contournant l'anticyclone, mais cela va changer.

Ainsi, dès samedi matin, les bords de Manche retrouvent un peu de pluie et des rafales de vent de 50km/h, suite à une perturbation venue des iles britanniques, annonce La Chaine Météo. Jusqu'à la Loire, le ciel sera couvert mais sans averses. Dans le sud, notamment dans le sud-ouest et sur le littoral méditerranéen, le soleil brille. L'après-midi, ce contraste s'intensifie avec de la pluie en Bretagne et dans les Hauts-de-France. De la région parisienne au Centre, il n'y aura que quelques gouttes.

© La Chaine Météo

Il ne fera pas très chaud : au nord, les températures peineront à atteindre les 20 degrés et seront donc en dessous des moyennes de saison. Il y aura un risque de gelées blanches matinales dans le centre du pays (Lorraine, Bourgogne, nord de l'Auvergne et Limousin). A l'extrême sud, il pourra faire jusqu'à 24 degrés.

Dimanche, la perturbation s'étire vers les régions centrales, le long de la Loire. Pluie faible et grisaille sont attendues, avec un ressenti "bien automnal". Il faudra attendre l'après-midi pour retrouver quelques éclaircies près de la Manche, mais toujours accompagnées de fortes rafales sur le littoral (jusqu'à 70km/h). Le sud gardera son ambiance printanière, où les 25 degrés pourront être localement dépassés.

Cette division nord/sud devrait se perpétuer jusqu'en milieu de semaine prochaine. Des nettes hausses de températures et du soleil sont ensuite attendues.