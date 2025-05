Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 26 mai 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Deux millions d'euros étaient à remporter ce lundi. Le tirage a-t-il fait des heureux ? Les résultats ont-ils été trouvés ?

Après l'euphorie de la semaine dernière, retour à la normale ce lundi 26 mai 2025 du côté du tirage du Loto. Deux millions d'euros étaient mis en jeu, soit la plus petite cagnotte qui puisse être proposée à ce jeu de hasard. Samedi, alors que 10 millions d'euros étaient proposés, deux grilles avaient été cochées correctement, permettant à leurs propriétaires de repartir chacun avec cinq millions d'euros. Ce lundi soir, la chance semble avoir à nouveau été au rendez-vous. Les deux millions d'euros ont en effet trouvé preneur. En revanche, il n'y a pas eu de vainqueur au deuxième rang. Au troisième, les petits chanceux repartent, pour leur part, avec 3 537,20 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats Loto gagnants du jour :

Tirage du 26/05/2025 24 - 33 - 36 - 41 - 45 / 7

Joker+ 2 235 400

Option 2nd tirage : 10 - 11 - 13 - 36 - 37

10 codes gagnants : E 3218 6912 - F 0093 3545 - F 1899 5280 - J 5017 4714 - O 1442 6523 - R 0484 9375 - R 5555 7313 - R 7365 2841 - S 9601 1543 - W 7881 4846

Incroyable mais vrai ! Demain, mardi 27 mai, le tirage Euromillions devrait susciter un certain engouement chez les joueurs. Et pour cause, après plusieurs semaines sans grand vainqueur, le jackpot atteint désormais les 202 millions d'euros. Une somme pour le moins séduisante qui ne manquera pas de motiver les amateurs de loteries à participer. À noter qu'il est déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Les participants ont jusqu'à 20h15 mardi pour valider leur(s) grille(s). Les résultats seront connus dans la soirée, vers 21h30-22 heures. Si personne ne parvient, une fois de plus, à trouver les résultats gagnants, près de 215 millions d'euros seront remis en jeu vendredi. La cagnotte pourra grossir ainsi jusqu'à atteindre la somme plafond de 250 millions d'euros. En espérant cette fois que, contrairement au 28 mars dernier, un Français remportera le jackpot ! C'est un Autrichien qui était en effet à l'époque parvenu à décrocher le plus gros jackpot de l'histoire de l'Euromillions !