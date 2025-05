Maria Carolina de Bourbon : qui est la princesse des Deux-Siciles, victime d'un terrible accident ?

La princesse Maria Carolina de Bourbon a survécu à un grave accident de moto. Elle est la descendante d'une ancienne dynastie du royaume des Deux-Siciles.

Maria Carolina de Bourbon est une aristocrate italienne. Elle est la fille aînée du prince Charles et de la princesse Camilla, duc et duchesse de Castro. Elle porte les titres de duchesse de Calabre et de Palerme. Âgée de 21 ans, elle est l'héritière du trône des Deux-Siciles. Ce titre n'est que symbolique depuis l'unification de l'Italie au XIXe siècle.

Elle est la descendante du roi Ferdinand Ier des Deux-Siciles, dont la dynastie a régné sur le royaume, composé de la Sicile et du royaume de Naples (sud de la péninsule italienne), pendant 65 ans. Celle-ci descend des Bourbons d'Espagne, eux-mêmes branche des Bourbons de France, descendants de Louis XIV. Les traces de cette dynastie se retrouvent encore aujourd'hui, notamment avec le palais Bourbon à Paris, qui abrite l'Assemblée nationale.

Maria Carolina de Bourbon est connue pour son engagement dans les causes caritatives, notamment en tant qu'ambassadrice de Passion Sea, un projet de protection des océans. Elle est également active sur les réseaux sociaux où elle montre sa vie mondaine à ses plus de 170 000 abonnés. Elle a récemment monté les marches du festival de Cannes et a assisté au Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Un grave accident de moto

Maria Carolina de Bourbon a été victime d'un grave accident de moto, dimanche 25 mai, comme elle l'explique dans un post sur ses réseaux sociaux, vendredi 30 mai. "J'ai percuté un mur la tête la première en conduisant une moto", assure la Princesse. "Survivre à cette situation relève d'un véritable miracle", écrit-elle, accompagnée d'une série de photos où on peut la voir avec un casque de moto sur la tête, puis dans un lit d'hôpital.

Cet accident lui permet de rappeler les risques de la conduite de deux-roues : "Je voulais partager ma propre expérience car j'ai compris plus que jamais que les motos sont puissantes et excitantes mais aussi impitoyables. Conduisez avec prudence. Portez une protection complète, en particulier un casque adéquat. Le mien m'a sauvé la vie". La France est le deuxième pays européen le plus meurtrier pour les motards, selon une étude de l'Association pour la sécurité routière des motards. En 2018, 760 conducteurs sont morts sur les routes à moto en France. La princesse a tenu à remercier "l'équipe exceptionnelle du Centre hospitalier Princesse Grace pour les soins qu'elle a prodigués pendant ces jours critiques, ainsi qu'à l'équipe médicale d'urgence et aux services d'urgence présents sur les lieux, dont les actions rapides et décisives dans les premiers instants ont fait toute la différence".