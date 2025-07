C'est "essentiel" dans un logement pour la plupart des Français, 80% ne l'ont pas vraiment

Dans le choix d'un logement, ce critère fait partie des priorités. Pourtant, de nombreux Français doivent y renoncer.

Lors de l'achat ou de la location d'un logement, plusieurs critères sont souvent prioritaires. Selon une enquête Opinionway pour Velux, réalisée en avril 2025 auprès de 1066 Français majeurs, les trois éléments jugés essentiels dans le choix d'un nouveau logement sont l'isolation thermique (75%), l'exposition à la lumière naturelle (67%) et l'isolation phonique (60%). L'un d'eux semble pourtant manquer à beaucoup de Français dans leur habitation, alors qu'il a un effet positif sur l'humeur (75%) et le tonus (73%), selon les répondants : ill s'agit de la luminosité.

40% des répondants ont, en effet, affirmé avoir le sentiment de manquer globalement de luminosité chez eux. Seuls 22% n'ont pas du tout ce ressenti et les plus âgés sont ceux qui en sont le moins démunis (26%). A l'inverse, les plus jeunes le ressentent davantage (49% pour les 18-24 ans et les 25-34 ans). Cela peut s'expliquer par la taille des logements qui sont souvent soit des locations soit des premiers achats.

La localisation joue aussi un rôle : en Ile-de-France, 48% des habitants assurent manquer de luminosité contre 35% dans le nord-ouest. Au vu des prix des loyers en région parisienne et de la densité de population et don c des constructions, ces derniers peuvent avoir moins accès à la lumière naturelle. Cette situation est aussi plus récurrente dans les appartements et pour les locataires.

En tant que pièce principale, c'est évidemment le salon que les Français aimeraient avoir plus lumineux (37%). Viennent bien après la salle de bain et la cuisine (12%). Ils sont toutefois 18% à être totalement satisfaits de la luminosité dans l'ensemble de leur logement, ne pointant aucune pièce du doigt. Ce chiffre monte à 29% pour les 65 ans et plus. Seuls 10% des propriétaires interrogés (51% de l'échantillon) envisagent pourtant de faire en priorité des travaux pour accroitre l'exposition à la lumière naturelle. Ils préfèrent privilégier l'aménagement et l'agencement de leur logement ou l'isolation, même s'ils ont conscience que la lumière naturelle peut permettre des économies, notamment sur la facture de chauffage et d'électricité.

Si vous voulez faire plus attention à ce critère essentiel lors de votre prochain achat ou votre prochaine location, voici ce qu'il faut regarder. En plus de se renseigner sur l'orientation de l'habitation, il est primordial de bien repérer les surfaces vitrées : plus une pièce est grande, plus elle en aura besoin. Le bon ratio est une surface vitrée représentant au moins 20% de la surface habitable. Vérifiez aussi que les espaces de vie ne sont pas situés à plus de 4 mètres des fenêtres. Enfin, regardez l'environnement extérieur : un balcon supérieur peut réduire la luminosité, un étage bas également ou encore les autres bâtiments autour.