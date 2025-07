La Poste va proposer un nouveau service bien utile dans des centaines de bureaux

La Poste va lancer une nouvelle opération dans plus de 900 de ses bureaux. Elle va en intéresser plus d'un.

Téléphonie, vente de vélos... La Poste ne cesse d'élargir le champ des services proposés. Et le lancement d'une nouvelle activité a encore été annoncé. Elle pourrait vous aider à vider vos placards et vous éviter d'aller jusqu'à la déchetterie. Le dispositif a été testé en Auvergne-Rhône-Alpes et va donc être étendu. Ainsi, La Poste s'est alliée au groupe Seb, propriétaire de Tefal, pour permettre aux clients de déposer leurs vieilles poêles et casseroles, comme annoncé dans un communiqué.

Ainsi, lors de cette opération "Boucle Alu", elles pourront être recyclées. Une fois récupérés, les ustensiles sont fondus et envoyés dans l'usine de fabrication de Tefal à Rumilly afin d'en produire de nouveaux. Ce processus permettrait d'économiser 90% de CO2 par rapport à la production classique d'aluminium. Ce recyclage peut aussi éliminer des polluants comme les PFAS, des substances chimiques qui ont déjà été détectées sur certaines poêles et sont nocives pour la santé.

L'objectif est de collecter 20 millions d'ustensiles d'ici 2027. Aujourd'hui, 42% finissent en déchetterie, 26% dans les poubelles jaunes ou encore 15% dans les ordures ménagères. Ils finissent donc en partie "dans les mauvaises filières de tri (bac gris ou bac jaune)".

Vous pouvez déposer poêles, casseroles et woks en aluminium, acier ou inox, quelle que soit la marque. A l'inverse, il n'est pas possible de se débarrasser des couvercles, faitouts ou encore marmites. Ce service sera disponible en octobre prochain dans 945 bureaux de poste, puis en 2026 en Outre-mer.

D'autres points de collecte sont aussi envisagés, pour un total de 1700, ce qui permettrait à "chaque Français d'être à moins de 15 minutes d'un point de collecte". Il s'agit de déchèteries volontaires, de magasins Home & Cook, de supermarchés partenaires ou encore d'Emmaüs. Une carte a été mise à disposition pour connaitre le plus proche de chez vous.

"Ce partenariat avec Tefal illustre pleinement le rôle que La Poste entend jouer dans la transition écologique. En mettant notre réseau de proximité au service d'une filière de collecte et de recyclage innovante, nous contribuons concrètement à l'économie circulaire et à la valorisation du made in France", a déclaré Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste.