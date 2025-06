Alerte canicule : 8 départements concernés, une première cette année

Les températures montent d'un cran ce mercredi 11 juin. 8 départements ont ainsi été placés en vigilance canicule.

Alors qu'aucune vigilance n'était de mise ce mardi 10 juin, à partir de demain, la France va connaître une vague de chaleur, et ce jusqu'au moins vendredi. Les 35 degrés pourront être dépassés, notamment dans le sud-ouest. "Les maximales sont en hausse avec un pic de chaleur dans le sud-ouest. Elles vont de 22 à 27 degrés du nord de la Normandie aux Hauts-de-France et au Grand-Est, elles atteignent 27 à 33 degrés sur la moitié nord et sur le littoral méditerranéen, et culminent entre 32 et 37 degrés du Poitou-Charentes jusqu'aux Pyrénées, le Languedoc, PACA et le sud de Rhône-Alpes", annonce Météo France.

8 départements sont même placés en vigilance jaune canicule pour ce mercredi. C'est une première depuis le début de l'année. Il s'agit de la Charente-Maritime, la Gironde, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn. Météo-France précise que la vigilance jaune correspond à "un pic de chaleur, soit une exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour les populations fragiles ou surexposées (conditions de travail ou activité physique). Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur (supérieur à 3 jours)". Il faut donc se montrer très prudent dans les zones concernées et bien s'hydrater.

Vigilance jaune canicule © Météo-France

L'atmosphère pourra être très lourde avec un air chaud et humide suite à l'arrivée d'un talweg (creux dépressionnaire) instable par l'ouest. Alors qu'à l'est le soleil brillera, sur le sud-ouest, la chaleur sera suivie d'orages "localement forts en soirée", prévient Météo-France.

11 départements de l'ouest sont ainsi en vigilance jaune orages pour mercredi. On retrouve la Gironde, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, auxquels s'ajoutent la Vendée, les Deux-Sèvres, les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Des orages brefs mais intenses sont annoncés et vont remonter au fil des heures et durant la nuit le long de la façade atlantique. Des bourrasques jusqu'à 100 km/h sont aussi possibles.