Météo : ce phénomène temporaire va toucher la France ce week-end, il faudra en profiter

Après une semaine chaude et orageuse, la météo change ce week-end. Beaucoup pourraient apprécier, même si cela ne va pas durer.

Ce vendredi 13 juin est la journée la plus chaude de la semaine à l'échelle nationale avec des températures maximales dépassant de 5 à 10 degrés les normales de saison sur 80% du pays. Seules la Bretagne et le Contentin font face à des températures plus supportables. Les orages sont aussi de mise. Si la chaleur devrait durer, une petite parenthèse va tout de même se dessiner ce week-end.

Samedi, la France se situera dans un marais barométrique car elle sera entre deux anticyclones, celui sur l'Europe centrale et celui des Açores, favorisant chaleur et orages. Toutefois, de l'air maritime moins chaud va aussi arriver par l'ouest, prévoit La Chaine Météo. Avec le passage orageux de la veille, les températures seront moins élevées dans l'ouest. Il fera entre 18 et 22 degrés sur la côte Atlantique et près de la Manche. Dans le nord-ouest et la région parisienne, ce sera plutôt entre 23 et 27 degrés. Eclaircies et passages nuageux vont s'alterner dans cette partie de la France.

Par ailleurs, des orages pourraient éclater sur l'Auvergne et le Limousin, puis s'étirer en soirée vers l'est de l'Ile-de-France. Cependant, à l'est, les 30 degrés seront encore dépassés. Il fera particulièrement chaud en Alsace et dans la région lyonnaise avec 32 degrés à Strasbourg et 35 degrés à Lyon. Le pays sera ainsi coupé en deux.

© La Chaine Météo

Ces régions seront rattrapées par les orages dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, la perturbation passera, en effet, des Pyrénées aux frontières de l'est. Cela fera baisser les températures. Ainsi, à Lyon et Strasbourg, une dizaine de degrés seront perdus en 24 heures : il ne fera plus que 23 degrés dans la ville alsacienne et 22 degrés dans la commune du Rhône. La chaleur se limitera alors à l'extrême sud-est. Un beau soleil sera de retour à l'ouest, mais avec des températures maximales situées entre 20 et 23 degrés.

Lundi marquera la fin de l'épisode orageux. Avec un temps ensoleillé presque partout, les températures vont rapidement se rapprocher des 25 degrés, ce qui restera agréable. Elles continueront cependant d'augmenter dans la semaine, dépassant de nouveau les normales de saison et ramenant la chaleur. Alors, si vous voulez un peu de fraicheur, c'est ce week-end qu'il faut en profiter.