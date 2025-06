Et maintenant la grêle ! Tous ces départements sont menacés

Ce lundi 23 juin, des orages éclatent et peuvent être accompagnés de grêle. Un temps qui contraste avec le soleil de plomb de ce week-end.

Le week-end a été caniculaire. Les 35 degrés ont été atteints sur une grande partie du pays samedi. Dimanche, de l'air marin a commencé à faire redescendre les températures sur la côte atlantique. Ainsi, ce lundi 23 juin, l'atmosphère est respirable sur les deux tiers du pays, précise La Chaine Météo. Les fortes chaleurs persistent surtout dans le sud sous la "ligne Lyon/Toulouse". Les températures y dépassent encore les 30 degrés.

Sur le reste du pays, le ciel a été voilé dans la matinée mais, dans l'ouest et le nord, les éclaircies reviennent dans l'après-midi rendant le climat agréable. Les températures montent à 24/25 degrés. A l'est et dans le centre, quelques orages sont possibles localement sur le Jura, l'Auvergne, le Rhône-Alpes, le Languedoc-Roussillon et la PACA.

De bons cumuls de pluie sont alors à prévoir dans ces départements et peuvent être amplifiés par des rafales allant jusqu'à 80 km/h. Parfois forts, ils peuvent aussi être accompagnés de grêle. Il faudra donc être prudent. Cela a déjà été le cas ce dimanche, notamment dans le Puy-de-Dôme avec des grêlons mesurant entre 1 et 4 cm qui sont tombés.

© La chaine météo

Sur le reste de la semaine, les chaleurs et le soleil feront leur retour dès mardi. Les 30 degrés seront atteints au nord de la Loire et les 35 degrés dans le sud. Après cette journée calme, mercredi, les températures montent encore d'un cran. Des orages parfois violents pourront alors éclater, notamment dans la nuit de mercredi à jeudi, sur une large partie du pays. Commençant dans l'ouest, ils s'étendront progressivement à l'est. Seuls l'extrême sud-est pourrait y échapper. Les orages pourront être localement forts et de nouveau se coupler d'un risque de grêle, notamment dans le sud-ouest et dans l'est, ainsi que dans le nord.

Les températures pourraient alors chuter d'une dizaine de degrés en 24 heures. Deux phénomènes orageux sont donc à surveiller cette semaine. De nouveau, le beau temps reviendrait dès vendredi après-midi sur la majeure partie du pays, avant un week-end assez chaud.