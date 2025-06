Ce phénomène météo inquiétant s'installe de façon précoce sur la France et il va s'aggraver

Dans la situation météo actuelle, marquée par de fortes chaleurs, un phénomène inquiétant s'installe dans la durée.

Les fortes chaleurs ne s'arrêtent plus en France. Une canicule est encore annoncée sur les prochains jours. Des journées très chaudes sont prévues ce week-end et jusqu'à mardi. Dès ce dimanche 29 juin, les 35°C sont atteints sur de nombreuses régions de la moitié nord et les 40°C peuvent être approchés localement sur le pourtour méditerranéen. Déshydratation, coup de chaud, cette vague de chaleur appelle à la prudence.

Elle menace aussi les sols. Depuis le printemps, la sécheresse des sols est perceptible au nord, qui a connu moins de précipitations que le sud. Le printemps 2025 a été le troisième le plus chaud jamais enregistré en France avec un déficit dépressionnaire de 40% sur les régions au nord de la Loire, et jusqu'à 50%, voire 70%, de la Mayenne aux Hauts-de-France. Néanmoins, avec un manque de pluie et un excédent de +3 degrés par rapport aux moyennes de saison en ce mois de juin, la sécheresse se généralise à l'ensemble du territoire.

Sur la moitié nord, l'indice d'humidité des sols est particulièrement faible, indique Météo France. C'est aussi le cas pour la Corse et l'ouest de l'arc méditerranéen. Cette carte, réalisée sur Windy.com, montre le niveau de sécheresse attendu pour la journée du mardi 1er juillet.

Cette situation fragilise la végétation de façon précoce. Les agriculteurs vont devoir redoubler d'efforts, les récoltes pouvant se retrouver menacées. Ces conditions augmentent aussi le risque de feux de forêts. "Une sécheresse précoce s'installe déjà sur une large partie de la France. Elle pourrait s'aggraver considérablement d'ici la mi-juillet, avec des conséquences potentielles importantes sur les cultures d'été — des impacts qu'il faudra suivre de très près. Les agriculteurs doivent se préparer à un début d'été difficile", prévient le docteur en agrométéorologie Serge Zaka sur X.

Ce climat menace aussi les réserves d'eau. Les restrictions ont ainsi déjà commencé. Le préfet du Nord a décidé de placer ce jeudi 26 juin l'ensemble du département en niveau de vigilance sécheresse renforcée, soit le second niveau d'alerte. Cette décision implique de premières restrictions comme l'interdiction de l'arrosage des espaces verts, potagers, terrains sportifs entre 11h et 16h, du remplissage des piscines privées ou encore de l'irrigation agricole le week-end de 11h à 16h. L'ensemble de la population est aussi appelée à réduire sa consommation d'eau.

La Chaine météo confirme, de son côté, que le mois de juillet devrait rester chaud et sec. Si des orages pourront tout de même se produire, "les pluies resteront très insuffisantes pour enrayer la sécheresse de surface sur la moitié nord du pays. Elle va donc s'aggraver avec les fortes chaleurs". Ce sera notamment le cas dans le nord-ouest et le centre-ouest, peu concernés par les orages. Une anomalie de -20% de précipitations par rapport aux moyennes est envisagée sur le mois de juillet.