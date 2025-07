Ils devraient surveiller leur langage : les présentateurs d'Intervilles se lâchent, certains mots laissent perplexe

Intervilles revient sur France 2 et les téléspectateurs pourraient vite être étonnés par le vocabulaire employé par Nagui et son armée de présentateurs...

Après plus de dix ans d'absence, Intervilles fait son grand retour en direct à partir de ce jeudi 3 juillet sur France 2. Pendant un mois, la chaîne proposera quatre soirées évènement, animées par une équipe de choc emmenée par Nagui. À ses côtés, on retrouvera Bruno Guillon, Valérie Bègue, Camille Cerf, Magali Ripoll et Yoann Riou.

Six villes seront en compétition lors de trois soirées de qualification à Beauvais ce soir, puis à Gap et Wallers-Arenberg (Nord), avant une grande finale le 24 juillet. Les candidats devront s'affronter sur des épreuves emblématiques comme la "Tournette" ou les tapis roulants, mais aussi des nouveautés comme des quiz loufoques. Sans oublier le retour du mythique mur des champions. Seul gros changement notable : les traditionnelles vachettes resteront à l'étable, remplacées par une mascotte en mousse baptisée TOPA.

Un vent de modernité va donc souffler sur le jeu culte. Et cela passera aussi par le vocabulaire employé par Nagui et les autres animateurs. En effet, France Télévisions a dévoilé dans le dossier de presse d'Intervilles 2025 un étrange "glossaire", listant une ribambelle de nouveaux mots très spéciaux que vous entendrez peut être ce soir, avec quelques expressions qui risquent de marquer les esprits.

Pour Intervilles, le duo Nagui - Bruno Guillon sera entouré des ambassadrices Valérie Bègue et Camille Cerf, de Yoann Riou et "arbitre officiel" et de Magali Ripoll pour l'animation sonore. © Stephane Grangier - France Télévisions, via PhotoTélé

Ainsi dans Intervilles, une chute involontaire mais esthétique devient une "choréglisse artistique", tandis qu'une glissade sur du savon noir déclenchant l'hilarité générale a été baptisée "savonnade". Une tentative ratée de franchir un obstacle avec panache ? C'est un "saut-patate". Quand un animateur, pris de folie, courra sur le plateau sans raison apparente, ce sera un "animateurfou".

Et il y a encore bien d'autres mots comme le "déguiso-combat" (affrontement épique entre deux participants costumés où le ridicule ne tue pas), la "giga-gamelle" (chute spectaculaire digne d'un ralenti), le "plouf final" (chute dans la piscine après une course effrénée), le "quiz-trouille" (peur panique d'un candidat face à une question d'un quiz loufoque), le "tyrolfail" (tentative dramatique de descente en tyrolienne) ou la "dégoulinade héroïque" (état final d'un candidat trempé, savonné, mais triomphant).

Les épreuves elles-mêmes seront agrémentées de surprises comme le "topaclysme", soit une attaque surprise de TOPA pendant une épreuve, ou la "topapagaille", chaos joyeux provoqué par TOPA lorsqu'il décide de s'inviter dans une épreuve… sans prévenir personne.

Tout ce vocabulaire utilisé lors des plus beaux dérapages du jeu (et de ses animateurs) risque de rendre les téléspectateurs perplexes, on ne vous cache pas que certains nous ont inspiré une petite moue. Nagui et son équipe va sans doute devoir surveiller son langage, à moins qu'on ne se familiarise très vite avec ce champ lexical déjanté. Qui sait, certains des ces mots rejoindront peut-être le dictionnaire si le retour en force d'Intervilles se confirme et devient le phénomène de l'été.