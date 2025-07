La baignade dans la Seine à nouveau interdite après une découverte sordide dans un sac

Les trois sites de baignade dans la Seine ont rouvert jeudi 10 juillet, après des intempéries, mais l'un d'eux était à nouveau fermé vendredi 11 juillet. Un sac au contenu suspect a été découvert.

Du 5 juillet au 31 août, les Parisiens peuvent se baigner dans trois sites de la Seine. Cependant, au lendemain de leur inauguration, les trois lieux avaient été fermés au public en raison des précipitations. Ils ont rouvert jeudi 10 juillet, mais, pour l'un d'entre eux, ce fut de courte durée. Ainsi, la zone de baignade du XVe arrondissement, située au niveau du bras de Grenelle, a fermé vendredi 11 juillet, rapporte Le Parisien. Un "sac suspect" a été localisé en train de flotter à la surface du fleuve, a indiqué le maire du XVe arrondissement de Paris, Philippe Goujon. Des agents de police se sont rendus sur place et le contenu du sac, qui reste indéterminé pour l'heure, a été envoyé en laboratoire pour être analysé. "Les contenants présents dans le sac sont en cours d'expertise. Une fois la levée de doute effectuée, le site rouvrira ", a assuré la Ville de Paris.

La municipalité a précisé que le sac ne se trouvait pas directement dans la zone de baignade, qui est protégée par des filets. Le site demeure fermé, car le sac contenait "des organes non identifiés, qui pourraient être ceux d'animaux", a expliqué Anthony Samama, adjoint à la sécurité à la mairie du XVe arrondissement.

La qualité de la Seine contrôlée quotidiennement

Héritage des Jeux de Paris 2024, la baignade dans la Seine, qui était interdite depuis 1923, est gratuite pour les trois sites de baignade surveillée. Ces sites sont ceux de Bercy, du bras Marie et du bras de Grenelle. En dehors de ces zones, la baignade reste interdite. Par ailleurs, la qualité de l'eau est contrôlée quotidiennement et des drapeaux (rouge, orange ou vert) indiquent aux nageurs s'ils peuvent se baigner, développe La Croix. Environ 1,4 milliard d'euros avaient été investis pour les Jeux olympiques dans l'amélioration de la qualité de l'eau. Cela avait permis de la dépolluer "aux trois quarts de ce qui était attendu" avait indiqué le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume.

La propreté de la Seine et l'ouverture des sites de baignade dépendent en grande partie de la météo. Ainsi, les pluies intenses des 6 et 7 juillet avaient conduit à la fermeture des bassins. "Selon notre protocole, s'il pleut plus de 10 millimètres en moins de douze heures, on n'ouvre pas la baignade en attendant les résultats de la qualité de l'eau", a expliqué Pierre Rabadan, adjoint aux sports à la maire de Paris, Anne Hidalgo, cité par Le Monde. Il a ajouté que les eaux de pluie, qui se mêlent aux eaux usées de Paris, avaient pu être stockées grâce au bassin d'Austerlitz, pour éviter des déversements dans la Seine. Cependant, des déversements peuvent se produire en amont de la capitale en cas de trop fortes pluies, entraînant une pollution bactériologique de l'eau.