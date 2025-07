Feux de forêt : vigilance rouge dans deux départements, un mois d'août très redouté

Ce lundi 28 juillet, deux départements sont placés en vigilance rouge pour risque de feux de forêt. Le SDIS des Bouches-du-Rhône redoute un mois d'août "compliqué".

Plusieurs départements sont en alerte en ce début de semaine malgré la récente baisse des températures. En effet, Météo France a placé cinq départements en vigilance orange ce lundi 28 juillet face aux risques de feux de forêt. Sont concernés : le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Var. 13 autres sont placés en vigilance jaune. Attention, pour la troisième journée consécutive, deux départements demeurent en alerte rouge : les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. "C'est une saison intense" en termes de feux de forêt, souligne ce lundi sur franceinfo le directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Beccari. "On a également un mois d'août qui s'annonce probablement encore compliqué"

Mardi 29 juillet, "le risque restera élevé sur une partie du pourtour méditerranéen" précise Météo France. Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse passeront à leur tour en vigilance orange, rejoignant le Var, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, déjà placés en risque élevé d'incendies de forêt. Après les violents incendies qui ont frappé la région de Marseille, le risque plane désormais sur plusieurs régions. Les autorités insistent sur l'importance de la prévention : "aucun feu à ciel ouvert, pas de déchets abandonnés, pas de cigarettes en forêt ni en bord de route. Il est essentiel de signaler toute fumée suspecte en appelant le 18 ou le 112", indique le site Feux de forêts et d'espaces naturels.

© Météo France

Près de 1 000 pompiers mobilisés

Tous les départements cités présentent des conditions particulièrement favorables aux départs de feux cette semaine. Ces derniers pourraient être largement favorisés en raison d'un mistral pouvant atteindre 90 km/h dans les Bouches-du-Rhône, et 60 km/h dans le Var. La sécheresse due à l'épisode de canicule qui s'est déroulée entre fin juin et début juillet, favorise également la prolifération des feux, avec l'assèchement de certaines plantes. Du fait des "conditions de sécheresse assez prononcées (…), dès lors qu'on commence à avoir ce mistral qui s'installe, on a forcément une augmentation du niveau de danger", affirme le colonel Jean-Luc Beccari. Dans les Bouches-du-Rhône, le mistral tombera le lendemain.

Face à un danger jugé très élevé, le service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône maintient son dispositif renforcé selon France Bleu : des pompiers sont prépositionnés à proximité des massifs pour pouvoir intervenir rapidement en cas de départ de feu. Ce lundi, 550 d'entre eux sont déployés sur le terrain, en plus des 500 mobilisables dans les casernes du département. De plus, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé la fermeture de l'ensemble des massifs forestiers ce lundi 28 juillet, rappelant que le département est "le plus exposé au risque d'incendie de forêt en France métropolitaine", d'après La Provence.

Météo France précise que le degré très élevé de feux de forêts (rouge) correspond à des "conditions météorologiques (qui) rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé". Le niveau d'alerte orange, lui, fait référence à des "conditions aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales et le risque de feux peut être localement très élevé"​​​​, apprend-on enfin.