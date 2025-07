Incendies : Martigues, Ardèche, Brocéliande... Plusieurs feux fixés, d'autres risques à Marseille

11:32 - Pourquoi dit-on d’un incendie qu’il est fixé ?

On dit qu’un incendie est fixé, et non éteint, lorsqu’il n’y a plus de flammes qui ravagent tout sur leur passage. Mais cela ne veut pas dire que la zone est sans danger. En effet, des braises peuvent persister sous les cendres et provoquer un nouveau départ de feu si le vent les déplace sur de la végétation. Une situation qui n’est pas rare, alors les pompiers restent sur place et continuent d’arroser abondamment la zone pour limiter le risque.