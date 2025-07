L'été en suspens cette semaine, le beau temps ne reviendra qu'à cette date, il va falloir être patient !

Cette semaine de fin juillet, les conditions météo sont loin d'être estivales. Il faudra être patient pour retrouver le beau temps.

La météo s'annonce très instable en France cette semaine, au point qu'on ne se croirait plus en été sur une large partie du territoire. Le ressenti est automnal suite à un courant atlantique perturbé et l'influence de gouttes froides. Les averses sont donc fréquentes. Ce lundi, il pleut déjà et il fait frais sur les trois quarts du pays, l'extrême sud reste épargné. Des orages se déplacent du nord-est à la région parisienne. Le vent souffle aussi fort près de la côte atlantique et un risque de grêle touche la moitié nord.

Mardi, la pluie se calme et le soleil s'étend au sud. Les nuages restent nombreux au nord de la Loire et le temps est humide du côté de la Bretagne. Dès mercredi, une perturbation active fait son retour sur les trois quarts du pays. Des averses orageuses sont possibles du sud-ouest aux frontières de l'est. Jeudi, si les orages se calment, les averses continuent. C'est le jour où l'indicateur thermique national sera le plus bas avec 18,9°C, soit près de 2°C en dessous des normales de saison, selon La Chaine Météo. Les températures dépasseront rarement les 23°C en moyenne. Avec les averses et le vent, le ressenti pourra être encore plus frais. C'est donc une semaine compliquée pour les vacanciers.

© La Chaine météo

Selon le site spécialisé, il faudra attendre vendredi pour percevoir une légère amélioration venant de l'ouest avec le rapprochement de l'anticyclone des Açores. Samedi, le temps sera encore très mitigé à l'est et au nord, alors que le beau temps s'affirmerait progressivement dans l'ouest et le sud-est au cours du week-end. Les températures commenceront à remonter pour rejoindre les normales de saison.

Pour la semaine prochaine, cette tendance devrait se confirmer selon Météo-France : "Les conditions devraient être assez sèches et faiblement perturbées avec des températures proches des normales de saison". Les pluies devraient progressivement se limiter aux bords de Manche. Ce ne sera pas le retour des grandes chaleurs, mais quelques degrés seront gagnés. Au sud de la Loire, ce retour de conditions estivales sera plus marqué avec des températures dépassant les 25 degrés en moyenne, face à une amélioration plus progressive au nord.