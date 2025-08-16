Ces orques sauvages se comportent comme des chats avec les humains, "elles se donnent beaucoup de mal pour essayer de…"

Des orques ont été surprises en train d'avoir un comportement inattendu envers les humains, et ce de leur plein gré. Les propriétaires de chats le reconnaitront.

Les orques sont des créatures impressionnantes pesant plusieurs tonnes et présentées comme de super prédateurs. Elles sont aussi très intelligentes, allant jusqu'à utiliser des outils pour se laver. Cette fois-ci, c'est une attitude envers l'humain qui a surpris les scientifiques. Elle a été répétée à plusieurs reprises dans différents coins du monde.

Une étude publiée dans le Journal of Comparative Psychology a recensé tous les cas documentés d'un tel comportement. A chaque fois, les situations devaient répondre à plusieurs critères pour être répertoriées, notamment l'absence d'approche humaine préalable ainsi qu'un comportement spontané de l'animal. Cela devait être démontré avec des preuves comme du visuel ou des témoignages. 34 telles interactions ont été identifiées entre 2004 et 2024 et duraient autour de 30 secondes dans la plupart des cas. Les orques qui ont réalisé ce geste étaient de tout âge et mâle comme femelle.

Les orques ont en fait été surprises en train de rapporter leurs proies aux humains. Les animaux marins se sont approchés d'humains en plongée, sur des bateaux et même, dans deux cas, sur le rivage. Ils ont alors déposé leurs proies devant eux sans y avoir été incité. Dans la plupart des cas, le cétacé restait observer la réaction humaine et certains ont même insisté. Aucune forme d'agressivité n'a toutefois été constatée.

Les offrandes se composaient de saumons, de calamars, de maquereaux ou encore de raies, soit leurs proies habituelles. Il y a aussi eu deux oiseaux et une algue. Cette attitude est bien connue chez les orques, mais au sein de leur propre espèce. Elle est très rare chez des animaux non domestiques et rappelle plutôt celle des chats et des chiens qui rapportent de la nourriture à leurs maitres.

Ce comportement pourrait s'expliquer par une envie de sociabilité des orques. "Ce type d'interaction pourrait refléter un désir de contact ou une forme de curiosité dirigée vers les humains", a avancé Ingrid Visser, coautrice de l'étude. Ces gestes "pourraient être des représentations prosociales d'un apprentissage conscient où ces orques se donnent beaucoup de mal pour essayer de comprendre qui nous sommes et comment nous pourrions interagir avec elles dans leur environnement", estime Jared Towers, auteur principal de l'étude auprès de The Canadian press. Les chercheurs déconseillent cependant d'accepter ces dons par mesure de sécurité.