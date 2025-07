Blocage du 10 septembre 2025 : le mouvement social va-t-il tenir ? Déjà une carte des mobilisations

Un appel à "bloquer le pays" dès le 10 septembre 2025 circule largement sur les réseaux sociaux. Il est porté par un collectif de citoyens souhaitant dénoncer les mesures budgétaires prévues par François Bayrou pour 2026.

Les annonces budgétaires du Premier Ministre François Bayrou, visant à économiser près de 43 milliards d’euros en 2026, suscitent manifestement colère et incompréhension, tant du côté des syndicats que parmi la population. En réaction, un collectif citoyen appelle à une mobilisation d’ampleur le 10 septembre 2025, avec un mot d’ordre clair : bloquer le pays. L’appel circule largement sur les réseaux sociaux via le hashtag #Mobilisation10Septembre.

"Ce mouvement est né parce qu'on en a marre", peut-on lire sur le site internet mobilisation10septembre, désormais inaccessible ce mardi 29 juillet car "les auteurs ont supprimé ce site" d'après le message d'erreur. "Marre de voir Bayrou détruire ce qu'il reste de justice et de solidarité. Assez des coupes, assez des sacrifices toujours imposés aux mêmes, assez de l’austérité qui écrase les gens pendant que les puissants continuent tranquilles." Un appel à la mobilisation générale qui rappelle les débuts du mouvement des Gilets jaunes en 2018 contre l'augmentation du prix de l'essence.

D'après l'un des initiateurs, un trentenaire se disant salarié d’Enedis interrogé par Le Parisien, le collectif "Mobilisation10septembre" serait initié par une vingtaine de personnes, rencontrées via les réseaux sociaux. Le collectif, qui se veut apolitique et indépendant des syndicats, a choisi cette date "parce que c'est la rentrée sociale, le moment où tout redémarre", explique le trentenaire. Les appels à la mobilisation sont diffusés sur les réseaux sociaux depuis le 19 juillet selon Le Figaro, date à laquelle le site "mobilisation10septembre" a été mis en ligne.

Dès le lendemain, le collectif a créé un compte X (anciennement twitter) "Bloquons Tout", chargé de relayé l'appel. A noter que celui-ci est introuvable ce mardi 29 juillet. Un groupe Telegram national a également était créé pour "s'organiser localement, se regrouper par ville ou région, coordonner les actions 10 septembre et proposer son aide ou ses idées". Selon France Info, le compte a déjà relayé de nombreux messages, majoritairement axés sur l’organisation de la mobilisation. En discutant en ligne, plusieurs membres ont constitué des petits groupes puis se sont retrouver physiquement, comme ce fut le cas le lundi 28 juillet, lors d’une réunion organisée dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, à laquelle franceinfo a pu assister.

Boycott, désobéissance et solidarité

Le collectif appelle alors à un "arrêt total du pays" à partir du 10 septembre 2025, une action qu'il veut "pacifique pour dénoncer les injustices et reprendre le pouvoir collectivement". Les organisateurs, qui souhaitent rester anonyme pour le moment, annoncent trois "modes d'action". D'abord, un boycott : cesser les achats dans les grandes surfaces, retirerson argent des banques, limiter la consommation (essence, fast-fashion…), et arrêter de travailler si possible (congés, arrêts maladie…)

"Après le boycott, vient la désobéissance", décrient ils sur leur site. Le mouvement appelle à un "refus collectif de remplir certaines obligations" (déclaration, formulaire), à la "rétention ou ralentissement volontaire dans les services publics", mais aussi à "l'occupation pacifique de lieux symboliques (préfecture, mairies, antenne CAF)" ou encore "blocages ciblés" de routes ou de dépôts logistique. "A partir du 10 septembre, on entre en résistance civique".

Seulement, "ce mouvement ne tiendra que si on se soutient les uns les autres", d'après les organisateurs. Alors, ils appellent à la "solidarité citoyenne" à travers la création des caisses de grève et de soutien local, l'organisation de repas partagés ou encore l'ouverture d'espaces de discussion et de coordination dans chaque quartier et village, et le partage des savoirs.

Une carte des rassemblements déjà publiée

Les modes d'action rappellent fortement ceux des Gilets jaunes, nés en novembre 2018 contre la hausse du prix des carburants. Même logique de blocages, même appel à une mobilisation hors des structures syndicales. Pour l'instant, aucun signe distinctif n'est annoncé, contrairement au fameux gilet fluorescent de 2018.

Le collectif a déjà publié une carte des rassemblements et blocages sur son site internet. Des actions sont prévues le 10 septembre dans de nombreuses villes de France : Amiens, Angers, Avignon, Besançon, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nice, Orléans, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Troyes, Valenciennes. Des blocages stratégiques sont aussi programmés, notamment au Port du Havre et des Raffineries en Ile-de-France. Pour autant, aucun blocage de rond-point, cœur des mobilisations des gilets jaunes, n'a été annoncé pour l'instant.

"Vigilance" du côté de Matignon

Selon les informations de Playbook, la newsletter de Politico, le mouvement "Bloquons Tout" ne suscite pas d’inquiétude majeure au sein du gouvernement. "Bien sûr" qu’ils doivent se montrer attentif, confie un ministre par message, mais l'essentiel est de "convaincre qu’il est toujours mieux de discuter et de négocier que de tout rejeter en bloc". Selon le média, la politique budgétaire jugée “austéritaire” de François Bayrou est scrutée de près à Matignon, mais le gouvernement préfère attendre de voir si la mobilisation en ligne prend de l’ampleur dans les jours à venir.

Mais si la "vigilance" du gouvernement demeure, le profil des soutiens au mouvement interroge. Le mouvement se veut apolitique et indépendant des syndicats, pourtant, il est diffusé par d’anciens Gilets jaunes, comme Anaïs Albertini, ainsi que par des comptes d’extrême droite et de la fachosphère. Libération note que les 28 premiers abonnements du compte X du collectif incluent plusieurs figures de la sphère complotiste et identitaire, dont le site pro-Kremlin "Nice Provence info". Le salarié d'Enedis a déclaré à l'Humanité que le mouvement "accepte d’être soutenu par tout le monde quel que soit le parti". "Nous, on est en dehors de la politique. Tout ce qu’on veut, c’est se battre contre le plan de François Bayrou et rassembler tout le monde en dehors des divergences politiques." Pourtant, même si ce n’est pas leur intention, le mouvement n’échappe pas au risque de récupération politique. Cela pourrait en décourager certains de s’y engager, comme lors de la réunion du lundi 28 juillet où un militant RN, estimant que plusieurs membres avaient des idées "très à gauche", a préféré ne pas revenir à la suivante.

Reste à voir si la population choisira de se rallier à ce mouvement citoyen ou de suivre l'appel des syndicats. Alors qu'une pétition de sept organisations syndicales (CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU, SOLIDAIRES) tourne actuellement sur le site Change.org pour demander l'abandon des mesures prévues par François Bayrou, la secrétaire générale de la CFDT n'écarte pas l'idée d'une mobilisation à la rentrée, au micro de France Inter. Du côté de la CGT, Sophie Binet a appelé, dès le 16 juillet, à la "mobilisation" de "l'ensemble des travailleuses et des travailleurs choqués par ces annonces". Enfin, l'Union syndicale Solidaires a invité à "construire dès à présent les mobilisations à même de nous faire gagner", estimant qu'"il n'est pas question d'accepter ces régressions" dans un communiqué publié quelques heures après les annonces de François Bayrou.