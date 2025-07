Darmanin attaqué après le transfert des premiers détenus à la prison de Vendin-le-vieil

L'avocat d'un détenu transféré à la nouvelle prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil porte plainte contre le ministre de la Justice Gérald Darmanin pour abus d'autorité.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin est visé par une plainte après le transfert des premiers détenus à la nouvelle prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). Ce jeudi 24 juillet, Me Philippe Ohayon, avocat d'un détenu récemment transféré, a annoncé avoir déposé une plainte pour "abus d'autorité" contre le garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République (CJR), seule instance habilitée à juger un ministre dans l'exercice de ses fonctions, révèlent l'AFP et BFMTV.

Cette plainte reproche à Gérald Darmanin d'avoir ordonné ces transferts "en s'affranchissant de l'obligation d'établir des liens préexistants entre le détenu, depuis la détention, et des réseaux de criminalité ou de délinquance organisée". Or, cette exigence est une condition formelle posée par le Conseil constitutionnel pour pouvoir procéder à de tels transferts vers des établissements de haute sécurité.

Darmanin aurait ignoré les règles posées par le Conseil constitutionnel

Selon Me Ohayon, dont le client est condamné pour des infractions liées aux stupéfiants et aux armes, et soupçonné d'association de malfaiteurs criminelle, le dossier pénitentiaire "ne fait qu'induire, à partir de procédures au demeurant anciennes, une capacité à établir des liens" avec la criminalité organisée, rapporte Ouest-France. Ainsi, "le garde des Sceaux ou son délégataire a éhontément piétiné les conditions légales fixées par le Conseil constitutionnel", dénonce la plainte. Celle-ci accuse aussi "une opération concertée de police administrative dûment médiatisée, suivant un agenda politique précis".

Gérald Darmanin, qui a pris connaissance par voie de presse de cette plainte, a réagi via un communiqué, affirmant assumer "pleinement son action de grande fermeté". Il défend la création de ces prisons de haute sécurité, qualifiés d'"outils indispensables à la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic, dans lesquelles les narcotrafiquants les plus dangereux de France sont en train d'être transférés".

Gérald Darmanin assume "son action de grande fermeté"