L'écriture inclusive réduit-elle les stéréotypes ? Des chercheurs tranchent enfin !

Une étude scientifique démontre les effets relatifs à l'utilisation et l'apprentissage de l'écriture inclusive.

Cela fait maintenant plusieurs années que le débat de l'écriture inclusive et son apprentissage au sein des écoles fait rage. Hérésie progressive pour certains, véritable avancée moderne pour d'autres, ce type d'écriture suscite de nombreuses réactions souvent plus passionnées que rationnelles. Mais qu'en disent les faits ? De récentes études notamment relayées par le CNRS mettent en exergue les avantages relatifs à l'écriture inclusive et les effets mesurables sur du long terme.

Rappelons les faits essentiels : en français, le masculin "l'emporte" généralement sur le féminin et peut désigner aussi bien un homme qu'un ensemble d'individus. Imaginons un groupe de 100 personnes : si ce dernier comporte, ne serait-ce, qu'une infime partie d'hommes, on utilisera alors le masculin pour le désigner. C'est sur ce point que les récentes études pointent du doigt une avancée avec l'utilisation de l'écriture inclusive.

Selon la chercheuse Sharon Peperkamp, cette habitude de langage crée un biais masculin. Le cerveau humain ne fait alors plus l'effort de distinguer la différence entre les hommes et l'universel puisqu'il va directement assimiler les deux. La chercheuse illustre ce biais par un exemple simple : si on vous donne la phrase "les chercheurs s'intéressent aux discriminations", il y a fort à parier que vous ayez tout de suite imaginé un groupe avec plus d'hommes que de femmes.

L'étude citée met en avant plusieurs avantages quant à l'utilisation de l'écriture inclusive : tout d'abord, elle permet une meilleure représentation des femmes. Les participants à l'étude ont mieux estimé la proportion de femmes dans une profession depuis qu'ils ont utilisé l'écriture inclusive. Ce constat est encore plus marquant lorsqu'il évoque des sujets ou professions majoritairement concernés par des hommes. L'autre avantage évoqué est bien évidemment la réduction des stéréotypes de genre.

Malgré les nombreuses polémiques qu'il suscite, le point médian serait également un outil efficace afin d'atténuer l'invisibilisation des femmes dans l'espace public. Les chercheurs reconnaissent cependant que son utilisation peut ralentir la lecture, mais que les participants à l'étude s'y sont rapidement adaptés.

Que faut-il retenir ? L'étude présente plusieurs travaux scientifiques et repose sur des faits et expériences pour avancer que l'écriture inclusive apporte beaucoup d'avantages pour peu d'inconvénients. Les chercheurs rappellent également que le langage inclusif n'invente rien de nouveau, mais qu'il permet de recentrer petit à petit nos habitudes vers une égalité de genre au quotidien.