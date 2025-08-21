Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 21 août 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 21 août 2025 n'a pas fait de grand gagnant. Découvrez les résultats pour voir si vous avez trouvé des bons numéros.

Les bons numéros du tirage de l'EuroDreams du jeudi 21 août n'ont pas été trouvés ! Personne n'a remporté les 20 000 euros par mois pendant trente ans mis en jeu par la FDJ. Toutefois, un gagnant de rang 2 a trouvé six bons numéros et remporte donc 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Enfin, plusieurs gagnants de rang 3 ont remporté une centaine d'euros. Découvrez les résultats de l'EuroDreams pour voir si vous avez trouvé une partie de la combinaison du jour. Si vous souhaitez retenter votre chance, le prochain tirage de l'EuroDreams aura lieu lundi 25 août.

Tirage du 21/08/2025 4 - 16 - 17 - 25 - 29 - 39 / 3

Recevoir 20 000 euros par mois équivaut à gagner le salaire d'un chirurgien ou d'un médecin spécialisé. Avec autant d'argent, il est possible d'investir dans l'immobilier, d'entreprendre des travaux longtemps repoussés, d'acheter des vêtements qui nous font envie ou encore de prendre des vacances à l'autre bout du monde. Chacun y trouve son compte. Le 24 juillet 2025, la Française des Jeux a proposé un tirage additionnel aux participants à l'EuroDreams. Chaque grille générait un code aléatoire associé. Lors du tirage, 10 codes étaient tirés au sort, pour un gain équivalent au rang 2, soit 2 000 € par mois pendant cinq ans. Dix joueurs ont donc remporté cette somme sans avoir trouvé de numéro correspondant.

Mais avant de profiter de cet argent, encore faut-il trouver les numéros gagnants. Au tirage de l'Euromillions, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat en ne pariant que sur une combinaison de base. À l'EuroDreams, l'enjeu est certes bien moindre, mais un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour. Pour cela, il doit cocher six numéros allant de 1 à 40, puis choisir un numéro dreams compris entre 1 et 5, le tout pour 2,50 euros. Attention ! Il faut obligatoirement être majeur pour jouer à des jeux d'argent.