Résultat de l'EuroDreams : le tirage du lundi 25 août 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats du tirage de l'EuroDreams du lundi 25 août 2025 sont tombés. L'EuroDreams permet de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. Découvrez les résultats de l'EuroDreams.

Les résultats de l'EuroDreams sont tombés lundi 25 août 2025. La Française des Jeux offrait la chance de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros en tout. Selon le tirage de l'EuroDreams, personne n'a trouvé la combinaison gagnante ce lundi. En revanche, 62 joueurs, dont 15 Français, ont trouvé cinq bons numéros et ont remporté 191,80 euros. Si le jackpot n'a pas été remporté lundi, le prochain tirage de l'EuroDreams aura lieu jeudi 28 août 2025, mettant en jeu 20 000 euros par mois pendant trente ans. Découvrez les résultats de l'EuroDreams.

Tirage du 25/08/2025 5 - 6 - 19 - 32 - 35 - 37 / 1

Mais avant de profiter de cet argent, encore faut-il trouver les numéros gagnants. Au tirage de l'Euromillions, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat en ne pariant que sur une combinaison de base. À l'EuroDreams, l'enjeu est certes bien moindre, mais un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour. Pour cela, il doit cocher six numéros allant de 1 à 40, puis choisir un numéro dreams compris entre 1 et 5, le tout pour 2,50 euros. Attention ! Il faut obligatoirement être majeur pour jouer à des jeux d'argent.

Le 24 juillet 2025, la Française des Jeux a proposé un tirage additionnel aux participants à l'EuroDreams. Chaque grille générait un code aléatoire associé. Lors du tirage, 10 codes étaient tirés au sort, pour un gain équivalent au rang 2, soit 2 000 euros par mois pendant 5 ans. Dix joueurs ont donc remporté cette somme sans avoir trouvé de numéro correspondant. Le saviez-vous ? L'EuroDreams est un jeu commun à plusieurs pays : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.