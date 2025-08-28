Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 28 août 2025, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 28 août 2025 vous permettra peut-être de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. Suivez les résultats sur cette page.

Si la vie de rentier vous fait rêver, l'EuroDreams est fait pour vous ! Ce nouveau jeu de la Française des Jeux pourrait vous changer la vie jusque dans les trente prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2055. La FDJ vous offre la chance de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans, soit 7,2 millions d'euros en tout. Avec cette somme, vous pourriez décider d'arrêter de travailler, de partir en vacances tous les mois, de vous offrir une nouvelle maison… Avec autant d'argent, il est possible d'investir dans l'immobilier, d'entreprendre des travaux longtemps repoussés, de se faire plaisir ou de faire profiter son entourage.

Mais avant de profiter de cet argent, encore faut-il trouver les numéros gagnants. Au tirage de l'Euromillions, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat en ne pariant que sur une combinaison de base. À l'EuroDreams, l'enjeu est certes bien moindre, mais un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour. Pour cela, il doit cocher six numéros allant de 1 à 40, puis choisir un numéro dreams compris entre 1 et 5, le tout pour 2,50 euros. Attention ! Il faut obligatoirement être majeur pour jouer à des jeux d'argent.