Météo : de la pluie cette semaine, mais le beau temps revient en force à cette date

La météo s'annonce maussade cette semaine avec de fortes pluies et rafales, ainsi qu'un risque orageux. Une amélioration est toutefois envisagée dans quelques jours.

Après un week-end très instable, le temps ne s'améliore pas en France. Des perturbations océaniques touchent le pays et provoquent un véritable temps automnal, surtout au nord. Ce lundi 1er septembre, les averses parfois orageuses ont alterné avec quelques éclaircies temporaires. Les orages ont été particulièrement forts dans le sud-est. Les températures ont tourné autour des 20 degrés, soit 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, indique La Chaine Météo.

Mardi, une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest et provoque pluie et vent. Elle touche le matin la Bretagne, la Normandie et le Pays de la Loiren puis se décale vers le Centre-Val de Loire et le bassin parisien. Les précipitations peuvent prendre un caractère orageux. De fortes rafales jusqu'à 80 km/h en bord de mer sont aussi attendues. Les maximales restent entre 19 et 23 degrés au nord et 22 à 25 degrés dans le sud-ouest. Le sud-est, pour sa part, retrouve le soleil et des températures jusqu'à 28 degrés.

Mercredi, le nord-ouest du pays souffre encore de la perturbation avec d'importants passages venteux : des pointes à 90 km/h en bord de Manche sont possibles. Des pluies soutenues rythment la journée. Alors que des éclaircies se dessinent à l'est, au sud, le temps est bien plus clément sous la ligne "Bordeaux/Lyon". De 26 à 30 degrés sont attendus dans cette partie de l'Hexagone.

Jeudi, la perturbation glisse vers le centre du pays avec un épisode orageux du sud-ouest au centre-est. Des nuages menaçants peuvent apparaitre près de la Méditerranée. Au nord, nuages et éclaircies s'alternent. Le lendemain, après une matinée maussade, le beau temps fera enfin son retour sur la majorité de l'Hexagone avec le renforcement de l'anticyclone des Açores.

Cette amélioration devrait être les prémices d'un week-end bien plus agréable. Le soleil règnera au sud, avec même un léger parfum estival. Au nord, le ciel pourra encore être voilé, mais de belles éclaircies sont possibles, accompagnées d'une remontée des températures, atteignant de nouveau des maximales autour de 25 degrés. Dimanche, un risque d'averses menace les côtes de la Manche, mais sur le reste du pays, la journée devrait être assez ensoleillée, avec encore quelques degrés gagnés.

Cette période pourrait toutefois être temporaire, selon les prévisions de Météo-France pour la semaine prochaine : "Le temps pluvieux et orageux devrait être de retour en début de semaine. Les températures oscilleront autour des normales, plutôt en dessous en début de semaine".