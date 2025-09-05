Cette célèbre friandise française a complètement disparu des supermarchés depuis des mois, une pétition lancée pour son retour

Cette confiserie française vendue depuis 145 ans est désormais introuvable dans les rayons. Elle a disparu en toute discrétion.

Régulièrement, certains produits ne sont plus disponibles dans les rayons des supermarchés. Il faut alors bien chercher pour les retrouver, mais parfois la disparition est définitive. C'est le cas d'une confiserie française de renom. Créée en 1880 par un pharmacien toulousain, elle faisait le bonheur de nombreux Français depuis 145 ans. Elle est aujourd'hui introuvable.

Aucune annonce ou communiqué officiel n'a pourtant été partagé. La production serait pourtant arrêtée, comme le rapporte Actu Toulouse. Ces petites boîtes rondes jaunes ne sont donc plus présentes dans les supermarchés ni dans les pharmacies, ne pouvant plus être réapprovisionnés. Il s'agit des célèbres Cachou Lajaunie, ces petits bonbons au réglisse, qui avaient été conçus pour lutter contre la mauvaise haleine.

En 2021, 3 millions de boîtes étaient encore vendues chaque année et quasi uniquement en France. Depuis 2023, la marque française appartient au groupe italo-néerlandais Perfetti Van Melle, qui détient notamment les chewing-gums Hollywood.

Cette disparition s'est faite en toute discrétion : la production serait terminée depuis l'automne 2024. "Cela fait un an qu'on n'arrive pas à s'en procurer ", a assuré à Actu Toulouse la pharmacie Lajaunie, qui porte le nom du créateur de la friandise. La déception des clients est grande.

Une pétition a même été lancée par un étudiant fan de Cachou pour réclamer le retour de ce produit emblématique. Elle avance d'ailleurs sa propre explication : "Selon plusieurs témoignages, un changement de recette aurait provoqué un rejet massif du produit, entraînant des retours en masse et l'arrêt de la production par le nouveau propriétaire de la marque, le groupe Perfetti Van Melle". "La disparition des Cachous Lajaunie, sans explication ni perspective, est une injustice culturelle et commerciale. Nous, consommateurs amoureux de cette pastille unique, demandons la reprise de la production des Cachous Lajaunie selon la recette historique ; ou, à défaut, une prise de parole officielle du groupe Perfetti Van Melle pour éclaircir la situation", ajoute la pétition. Elle a à ce jour récolté plus de 4000 signatures.

Le propriétaire de la marque Perfetti Van Melle s'est finalement justifiée auprès du Figaro ce vendredi 5 septembre : "Après une analyse attentive de sa performance et en raison d'une demande en déclin, Perfetti Van Melle a pris la décision difficile d'arrêter la production et la distribution de la marque Cachou Lajaunie début 2025". Un retour est-il possible ? A cette question, le dirigeant du groupe a déclaré qu'un "projet de relance" n'était pas envisagé "à court terme".