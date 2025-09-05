Grève du 10 septembre à l'école : à quoi s'attendre dans l'Éducation nationale ?

Les appels à bloquer le pays le 10 septembre pourraient aussi toucher le secteur de l'éducation. Tous les syndicats n'y ont pas pris part, préférant celle du 18 septembre, mais des appels à la grève ont tout de même été faits par deux d'entre eux.

La tension monte à l'approche du 10 septembre. La journée "bloquons tout" devrait impacter la vie des Français dans plusieurs domaines. Il est, en revanche, difficile d'estimer à quel point, dans la mesure où cet appel au blocage a été fait par les citoyens, et non des organisations syndicales. Celles-ci soutiennent la mobilisation, mais ont plutôt décidé de ne pas y prendre part, par crainte d'être rendues responsables en cas de débordements, préférant se concentrer sur l'appel à la grève du 18 septembre lancé par l'intersyndicale.

On sait tout de même que l'Éducation nationale devrait être impactée. Les syndicats Sud Éducation et CGT Éduc'action ont appelé à la grève le 10 septembre, contre la politique d'austérité plaidée par le gouvernement, et ce même si celui-ci risque fortement de sauter après le vote de confiance le 8 septembre.

Deux syndicats appellent à la grève

Sud Éducation estime que "l'instabilité politique et les différents budgets proposés mettent en péril l'enseignement de l'école à l'université". Le syndicat dénonce la "politique de tri social de la maternelle à la terminale alors que les personnels et les élèves ne cessent de subir la casse du service public d'éducation" et reproche au gouvernement de "s'attaquer encore une fois à l'école", face à la dette. Il réclame "l'arrêt du financement de l'enseignement privé par l'argent public, l'augmentation des salaires, la baisse du nombre d'élèves par classe, une augmentation du budget de l'enseignement supérieur et la recherche et la création d'un vrai statut pour les AESH (accompagnement d'élèves en situation de handicap) et les AED (assistant d'éducation)".

La CGT Éduc'action appelle aussi à la grève afin de lutter contre le plan du gouvernement Bayrou contre la dette. Le syndicat estime que la France dépense trop dans l'armée et pas suffisamment dans l'éducation et dénonce une "attaque frontale contre les travailleurs" : "Le gaspillage colossal d'argent public englouti dans le budget de l'armée pourrait servir à ouvrir des classes, construire des hôpitaux, augmenter nos salaires et ceux de l'ensemble des travailleurs". Il estime n'avoir "aucun intérêt commun avec ce gouvernement, aucun intérêt commun avec ceux qui cherchent à nous diviser par leur racisme et voudraient nous faire croire qu'un immigré serait notre ennemi, tandis qu'un Bolloré serait notre ami".

Il est important de rappeler que ces deux syndicats ne sont pas majoritaires dans l'Éducation nationale. La CGT Éduc'action a réuni 6,14 % des voix aux dernières élections et Sud Éducation ne siège pas aux comités techniques ministériels de l'Éducation nationale, et de la Jeunesse et des Sports (CTMEN).